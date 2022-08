Ko-GAL-skab: Fire tyre skudt og dræbt

To køer blev jagtet af seks brunstige tyre på Molslaboratoriets arealer. Fire af dem er nu blevet skudt, men det er sket alt for sent, mener dyrlæge

En række videoer fra det udskældte Molslaboratoriet har fået flere dyreelskere på den anden ende.

Videoerne viser blandt andet en ko, der synes at flygte for livet, mens seks brunstige tyre jagter den. En anden video viser en ko, der ligger på jorden sølet til i mudder, mens en tyr forsøger at parre sig med den.

Det har nu fået fatale konsekvenser for fire af tyrene, som er blevet skudt og dræbt.

Men Molslaboratoriet har reageret alt for sent. Det mener i hvert fald dyrlæge Lene Kattrup, der kalder det for direkte ulovligt.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Her bliver tyrene skudt.

Annonce:

Angst og lidelse

- Det er for dårligt af Molslaboratoriet, at de først handler efter henvendelser og indblanding fra politiet. De seks tyre til fire køer skulle for længst have været begrænset i antal og fjernet fra arealet, siger Lene Kattrup og fortsætter:

- Jeg mener, at det er ulovligt i henhold til paragraf 2 og 3 i dyrevelfærdsloven, at en lille kvie bliver jaget rundt i timevis af så mange brunstige tyre og konstant forsøger at flygte og sandsynligvis segner eller løber sig til døde uden indgriben.

- Det gik jo også galt. I henhold til paragraf 2 mener jeg, at de har været udsat for voldsom angst og lidelse.

Koen løb rundt i landskabet på flugt fra de mange tyre. Foto: Øxenholt Foto

Det er ikke første gang, at Molslaboratoriet har fået sig en tur i mediemøllen. Tidligere er de nemlig blevet kritiseret for ikke at fodre dyrene på arealet, hvilket medførte, at besøgende begyndte at fodre dem.

Også dette vækker forargelse hos dyrlæge Lene Kattrup.

Annonce:

- Vi har i flere vintre set, at det går galt med rewilding. I Danmark har vi nordligt tempereret klima med meget begrænset græsvækst om vinteren, og derfor mener jeg ikke, at man kan undlade at fodre udegående kvæg og heste en helt vinter igennem, uden at de vil sulte. Kvægene sulter ofte før hestene, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flere gange var koen omringet af tyrene. Foto: Øxenholt Foto

Rewilding

Molslaboratoriet består af en ejendom på 150 hektar og er ejet af Naturhistorisk Museum i Aarhus. Her bliver der stillet forskningsfaciliteter til rådighed for danske og udenlandske forskere.

Men Molslaboratoriet har gang i sit helt eget forskningsprojekt på arealerne.

Heste og kvæg lever nemlig vildt inden for en indhegning på 120 hektar med det formål at genoprette naturlige økologiske processer med så lidt menneskelig indgriben som muligt.

Det kaldes 'rewilding'.

Onsdag blev det så alligevel aktuelt at gribe ind for Molslaboratoriet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Museumsdirektør: - Det er en vandrehistorie

Ifølge museumsdirektør hos Naturhistorisk Museum Bo Skaarup skød de tyrene, fordi de ikke kan sættes ind til køerne igen, og fordi de mener, at der ikke kan opstå en balance i bestanden igen.

- Vi syntes, at tyrene var for grove over for køerne.

Annonce:

- Hvorfor griber I ind nu og ikke, da I fik kritik for, at jeres heste sultede?

- Hvis du kigger på Fødevarestyrelsens kontroltilsyn, så har der aldrig været udsultede heste på Molslaboratoriets areal. Det er en skrøne. Det er en vandrehistorie.

- Hvis du spørger den saglige videnskab, altså dyrlæger og kontroltilsyn, så har der aldrig været tale om vanrøgt af heste. Kun et forkert siddende gps-halsmånd i maj 2021 har ført til myndighedskritik.

Bo Skaarup er i øvrigt hamrende uenig i Lene Kattrups kritik.

Giver det en dag eller to

- Nu er det et par dage siden, videoerne kom ud. Hvorfor har I ikke grebet ind før?

- Der er et naturligt hierarki i sådan en dyreflok. Hvis det kommer ud af balance, så holder vi skærpet tilsyn for en tid, og hvis ikke det bedrer sig, så skrider vi ind. Man giver det lige en dag eller to.

Annonce:

- Alt det her er en vurdering, hvor man sikkert vurderer forskelligt. Nogle vil være hidsige på, at det skal ske med samme, mens andre vil være tålmodige.