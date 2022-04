Kø-kaos på Fyn

Påske betyder trafikkaos, og et eksempel på det kan lige nu ses langs E20 mellem Odense og Middelfart.

Et trafikuheld har betydet, at der lige nu kan forventes en forlænget rejsetid op på til 90 minutter.

Det skriver Vejdirektoratet.

Der er kø i begge retninger, men det er især i retning mod Jylland, at der er problemer.

Årsagen til den lange kø er et uheld, som har ført til, at kun et spor er farbart på motorvejsstrækningen.

Vejdirektoratet skriver, at der kun er ét spor farbart til og med i dag klokken 23.59, men at der forventes en normal rejsetid senere på eftermiddagen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Fyns Politi.

Opdateres ...