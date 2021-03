Kø-kaos på Strøget i København

Københavnerne valfarter til Strøget, efter regeringen har givet grønt lys til, at butikkerne kan åbne mandag

Butikkerne er åbne igen, efter regeringen valgte at lukke en lang række liberale erhverv tilbage i december.

Om det er gensynets glæde med de fysiske butikker, vides ikke, men enorme menneskemængder har dagen igennem stået i kø på gågaden Strøget i København, hvor virkeligheden med coronavirussen for en stund er sparket til hjørne.

Lønningsdag og genåbning er en kombination, der åbenlyst tiltrækker adskillige mennesker.

Ekstra Bladets mand på stedet beretter om timelange køer, hvor køen foran tøjbutikken Zara slanger sig over 50 meter - men fortæller samtidig, at hensyn og afstand er efter bogen.

Artiklen forsætter under billedet ...

Lange kø foran tøjbutikken Zara, hvor Ekstra Bladets udsendte melder om køer, der strækker sig over 50-60 meter. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Kaos foran JD

Omkring klokken 18.30 mandag aften fortalte Ekstra Bladets mand på stedet om fuldstændig kaos foran skobutikken JD.

Vrede unge mennesker stimlede sig sammen foran butikken, og skreg på at genåbne dørene, mens de hamrede mod glasfacaden.

- Vi har stået i kø i tre timer, lyder det fra den ophidsede menneskemængde.

For en kort stund gik alarmen i butikken, men den er slukket igen. Afstandskravene bliver på ingen måde overholdt. Butiksvagten talte i telefon og rystede på hovedet over de hidsige mennesker.

Artiklen forsætter under billedet ...

Vrede unge mennesker foran skobutikken JD. De er sure over den lange ventetid. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Genbrugsbutikker hitter

Ifølge Ritzau er mere end 60.000 varer er langet over disken i Kirkens Korshær. Det er det største salg, som Kirkens Korshær har haft nogensinde.

Det fortæller Dorthe Egede Hansen, der er genbrugschef i organisationen, der blandt andet driver herberger i 27 byer.

- Vi har haft et helt forrygende salg. Det er en kæmpe gave at få sådan en dag, for det hjælper os virkelig i den slunkne kasse, så vi kan hjælpe med det sociale arbejde, siger hun til Ritzau.

Opdateres ...