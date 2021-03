Kø til skat.dk: - Vi skal nok sige til

Selvom årsopgørelsen endnu ikke er klar, har tusindvis af danskere sat sig i kø for at se, om den skulle være ude før tid

Det er fredag og klokken er kun lige slået syv, men alligevel har tusindvis af danskere begivet sig ind på skat.dk for at se, om deres årsopgørelse fra 2020 er klar.

Således er der ved forsøg på at logge ind på TastSelv en kø på over 10.000 personer foran, og der er derfor op mod 20 minutters ventetid for at komme til.

Men for enden af køen venter kun en skuffelse, med mindre man var gået ind på skat.dk for at rette sin forskudsopgørelse.

Genererer automatisk kø

Skattestyrelsen oplyser nemlig til Ekstra Bladet, at der ikke er nogen grund til at lægge sig i kø endnu.

- Vi skal nok sige til, når den er klar, lyder det fra Skattestyrelsen.

De oplyser, at systemet er opbygget til automatisk at generere et køsystem, når der er mange brugere på én gang, for at undgå overbelastning af serverne.

Officielt er årsopgørelsen først klar mandag 15. marts. Ofte er der dog blevet åbnet fredagen før, hvilket mange danskere formentlig kan huske.

Fra Skattestyrelsens side vil man dog ikke love, at man åbner før tid igen - men man skal nok sige til, hvis det sker.

