Kø ved testcentre: - Det er lidt belastende

Kø og ventetid på over en halv time.

Det var, hvad mange borgere blev mødt af ved flere testcentre landet rundt på de liberale erhvervs genåbningsdag.

Ekstra Bladet mødte tirsdag formiddag de ventende mennesker på en kold aprildag ved testcentrene ved Halmtorvet og Forum i København.

- Det er jo lidt belastende. Man skal jo bruge en del af sin tid på at stå i kø, siger Helge Stautz, der har stået i køen til testcentret ved Halmtorvet i 20 minutter og er omtrent halvvejs gennem.

Han er pedel på Christianshavns Gymnasium, og han skal have en negativ test, før han kan møde på arbejde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Helge Stautz. Foto: Emil Agerskov

Længere nede bagest i køen står Laura Grønbæk og Anna Aggerholm. De læser begge idræt på universitetet og skal tilbage i skole. Det betyder også, at de skal have en negativ test med.

- Der er mange, der skal tilbage i skole og på arbejde, så det er egentlig fint nok, siger Laura Grønbæk om den længere kø og ventetid.

- De anbefaler, at vi har en negativ test med, så det prøver vi selvfølgelig at følge, siger hun.

- Hvor lang tid har I stået i kø indtil videre?

- Jeg har taget tid, siger Anna Aggerholm og kigger ned på sit ur.

- Seks minutter, siger hun, mens hun understreger, at hun egentlig synes, at det går rimelig hurtigt, selvom der stadig er et pænt stykke, før de kommer helt frem i køen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Anna Aggerholm (tv.) og Laura Grønbæk (th.). Foto: Emil Agerskov

Kø flere steder

Også ved testcenteret ved Forum er der ved middagstid en længere kø, der går halvvejs rundt om koncerthallen.

Selvom det kan virke som en lang kø, så fortæller en coronavagt, at der klokken ni tirsdag morgen var kø hele vejen rundt om hallen.

- Det havde jeg også regnet med, da jeg kørte herhen, men godt nok ikke så lang, som den er nu, siger Vivere Schrøder, der netop har stillet sig i kø.

- Jeg troede, at der ville være færre, hvis jeg kom midt på dagen, men det holder ikke rigtigt. Det er der ikke noget at gøre ved. Jeg vil gerne klippes i morgen, siger Elsebeth Parsbæk, der står bag Vivere Schrøder.

Begge er pensionister, og begge skal klippes onsdag. Derfor skal de ind og have en test, der forhåbentligt er negativ.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Elsebeth Parsbækog (tv.) og Vivere Schrøder. Foto: Emil Agerskov

Og selvom de synes, at køen ser noget uoverskuelig og lang ud, så går det rimelig hurtigt. Det fortæller Mathilde Blixenkrone-Møller, der næsten er nået gennem køen.

- Jeg har stået her næsten ti minutter. Køen startede næsten helt omme på den anden side af Forum, fortæller hun.

Hun er også studerende og skal bruge en negativ test.

- Jeg skal til undervisning her klokken kvart over 12. Det når jeg ikke, men det går sikkert nok. Så må jeg komme lidt for sent.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mathilde Blixenkrone-Møller. Foto: Emil Agerskov

Op mod tre timers kø

Ved Halmtorvet og Forum regnede man med mellem 30 og 50 minutters kø, men værst så det ud ved testcenteret ved Billund Lufthavn.

Tidligere i dag kunne de melde om omkring tre timers ventetid for at komme til i Falcks testcenter.