Køb en gade for under en million kroner

Et ekstraordinært tilbud tikkede ind hos Nybolig i Sønderborg. Ejeren har sat de eneste tre huse til salg på sydalsisk vej for en beskeden sum

For den nette sum af 735.000 kan du blive ejer af alle tre huse på den sydalsiske vej Nypølsrend.

Vejfesterne kan blive ensformige, men til gengæld får man rigeligt plads at boltre sig på.

Alle husene på vejen er ejet af samme person, og sælger har besluttet sig for at sætte alle tre huse til salg. Husene kræver en kærlig hånd, men med i det særprægede tilbud følger masser af pittoresk, landlig idyl.

Sælgers forældre har selv bygget to af husene, oplyser ejendomsmægler Bjarne Westh Hansen til JydskeVestkysten. De to huse er på henholdsvis 77 og 87 kvadratmeter. Husene blev bygget tilbage i 1969 og 1962.

Udbudsprisen på de to huse er 145.000 og 195.000 kroner - men med købet følger også grunde på 523 og 555 kvadratmeter.

Det lille gule murstenshus i smukke omgivelser er det billigste af de tre huse. Foto: Nybolig Sønderborg

Ingen bopælspligt

Grundene giver mulighed for flexbolig, hvorfor der ikke er bopælspligt, så det vil være muligt at opføre sommerhuse på grundene.

- Flere har også været ude og kigge. Det har været en fornuftigt interesse, og jeg forventer da også et hurtigt salg. Også fordi det ligger et hyggeligt sted, siger Bjarne Westh Hansen til JydskeVestkysten.

Det billigste af de tre huse har det oprindelige bad med bruser, et lille køkken, rummelig stue og to værelser. Derudover følger en overdækket terrasse og et udhus.

Huset her på Nypølsrend 1 er på 87 kvadratmeter og kan købes for 195.000 kroner. Foto: Nybolig Sønderborg

Hvis man slår klørene i huset til 195.000 kroner, følger bad, køkken, spisestue med brændeovn og en stue. Der er kælder under ejendommen med garage, depot og værksted.

På Nypølsrend 3 ligger det dyreste af de tre huse. Med til huset følger en stor grund på 1.400 kvadratmeter. Foto: Nybolig Sønderborg

Det sidste hus er prissat til 395.000 kroner, hvor en grund på 1.4000 kvadratmeter følger med. Huset indeholder et ældre bad, et lille køkken, sydvendt stue med pejs samt et soveværelse og på førstesalen er der to værelser.

Udbetalingen for husene hver især er på 25.000 kroner.

