København dropper Nemlig.com-ejer

Intervare skal ikke længere bringe dagligvarer ud for Københavns Kommune. Kontrakten er opsagt.

Det har et flertal i Borgerrepræsentationen afgjort torsdag aften.

Det betyder, at Intervare mister en af deres største kunder. Kommunen betaler årligt mere end fem millioner kroner for, at Intervare tager imod bestillinger, pakker dagligvarer og leverer dem til 2.100 af kommunens udsatte og ældre borgere.

Faktisk stemte et flertal i både kommunens Socialudvalg og Sundheds- og Omsorgsudvalg for det samme for to uger siden. Men på grund af teknikaliteter kunne denne beslutning først blive endelig stadfæstet af en samlet Borgerrepræsentation.

'Nødvendigt'

Formand for 3F Transport, Jan Villadsen, kalder beslutningen både 'klog, nødvendig og fremadrettet':

- Klog fordi København er gået aktivt i front med betingelser til sine leverandører om fair og bæredygtig transport. Nødvendig, fordi Intervare helt har tilsidesat ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Og fremadrettet, fordi København går forrest med håndhævelse af sine krav om gode forhold, når arbejde sendes i udbud betalt af skattekroner.

Kras kritik

Balladen om Nemlig.com startede i marts 2021, hvor Politiken og Fagbladet 3F kunne afsløre omfattende social dumping hos virksomheden.

Det førte til, at Københavns Kommunes CSR-enhed i maj 2021 selv kunne bekræfte, at chauffører fra Intervare, der kører varer ud til kommunens borgere, var blevet voldsomt underbetalt.

Det var starten på en politisk proces, som har kørt siden da, hvor forskellige borgmestre i kommunen flere gange har truet med at opsige samarbejdet.

I oktober 2021 blev det besluttet at smække kassen i ved at tilbageholde betalinger og give dagbøder.

I de ni måneder har kommunen og Intervare forsøgt at finde fælles fodslag om, hvilke vilkår chaufførerne skulle have. Men det er altså ikke lykkedes.