København er så stille, at jordskælv i Stillehavet kan måles

Normalt registrerer GEUS's seismiske målestationer små jordskælv, sprængninger og, i den mere kuriøse afdeling, de svingninger, der opstår i undergrunden, når en stor menneskemængde hopper op og ned til en fodboldkamp.

Lige nu registrerer målestationerne andre detaljer, fordi den menneskelige aktivitet støjer mindre.

- Der er usædvanligt stille i København lige nu. En støjanalyse, som jeg lavede, da Magisterbladet ringede, viser, at aktiviteten under nedlukningen 10 dage i marts i år lå 5-10 decibel lavere, end det var tilfældet de samme 10 dage i 2019, forklarer Trine Dahl-Jensen, der er seniorforsker ved GEUS.

Hendes analyse bygger på tal fra den seismiske målestation COP, som er placeret i et område tæt ved Vestvolden i bydelen Rødovre og i dag også tæt på Motorring 3, der går i tre spor hele vejen rundt om hovedstaden.

Da et stort jordskælv 13. marts i år - altså under nedlukningen af Danmark - rystede Kermadec-øerne i det sydlige Stillehav 17.000 kilometer fra Vestvolden, blev det opfanget af målestationen i Rødovre, hvor et jordskælv på den afstand og af den størrelse normalt, ikke kan aflæses.

- Det her er usædvanligt. Der er normalt kun et tidspunkt på året, hvor vores instrumenter med sikkerhed registrerer meget lav menneskelig aktivitet, og det er juleaften hvert år i tidsrummet 17:30-21:30, forklarer Trine Dahl-Jensen til Magisterbladet.

Det er ikke kun København, der er gået i dvale. I det videnskabelige tidsskrift Nature har jordskælvsforskere fra hele verden for nylig beskrevet, hvordan larmen fra mennesker er forstummet så meget, at det opfanges af deres instrumenter.

De fleste af GEUS's målestationer står steder, hvor der i forvejen er stille, fx i Mønsteds kalkgruber eller på indlandsisen i Grønland.

- Men på målingerne fra COP i Rødovre kan vi se meget klart, at bil- og togtrafikken var kraftigt mindsket i marts, og at fx gravemaskiner, trykluftbor og andre industrimaskiner ikke var i sving på samme måde, som de normalt ville være, forklarer Trine Dahl-Jensen.