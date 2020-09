København lagt øde: Unge ærgrer sig over coronatiltag

De københavnske gader lå tomme fredag aften. De unge, der stadig var på gaden, mener at coronatiltagene i nattelivet rammer skævt

Nattelivet har for alvor ændret karakter, og de københavnske unge har taget regeringens seneste anbefalinger til sig.

Sådan så det i hvert fald ud, da Ekstra Bladet fredag aften var på gaden i hovedstaden for at undersøge, hvad de unge laver, når barerne lukker.

Siden torsdag har restauranter og barer i 17 københavnske kommuner lukket klokken 22. På et pressemøde fredag blev tiltage udvidet til også at gælde i resten af landet.

Kort efter barerne lukkede slingrede gæsterne ned ad fortovene. Nogle satte sig på de offentlige bænke rundt i byen, men ikke længe gik der, før gaderne stod stort set tomme.

Anton Uddberg, 23 år, bager

Det har været svært at finde hoved og hale i reglerne i nattelivet, mener Anton Uddberg. Foto: Stine Tidsvilde

- Det har været så meget frem og tilbage. Jeg respekterer det 100 procent, men det er svært at finde ud af, siger han.

Han mener ikke, at de unge altid er lige gode til at følge anbefalingerne.

- Så tager vi maske på, hvis vi skal det. Men der er ikke rigtig nogen respekt for andet. Man tager bare til privatfest. Og så bliver der lukket herinde, siger han og peger ind mod Kødbyen.

- Men så har der bare været lige så mange mennesker herude (på Sønder Boulevard, red.), som der var derinde, fortæller Anton Uddberg.

Daniel Warming, 28 år, teamleder

Det er ærgerligt, men fint med de nye regler om tidlig lukning af nattelivet, siger Daniel Warming. Foto: Stine Tidsvilde

- Jeg synes egentlig, de nye restriktioner er okay. Det er selvfølgelig ærgerligt, at det kun er til klokken 22, siger han.

Han håber, at tiltagene ophører 4. oktober, som det foreløbigt er planlagt.

- Jeg tror, der er andre steder, man også kan ændre. Men det er klart, at når man er i nattelivet og drikker meget, er der mange unge mennesker, der ikke ved, hvordan det påvirker det (coronasmitten, red.).

Julian Wollesen, arbejder på en bar

Det ville gavne mere, hvis barerne holder åbent. Her er der nemlig kontrollerede forhold, mener Julian Wollesen. Foto: Stine Tidsvilde

- Jeg tror ikke, det er en særlig god idé, at nattelivet lukker ned så tidligt, siger Julian Wollesen.

- Jeg tror det er bedre at mødes på barer, hvor der er mere kontrollerede forhold. Der får man at vide fra starten af, at man skal afspritte sine hænder.

- Når de lukker ned tidligere, så mødes folk bare her på Rådhuspladsen eller i parkerne, siger han.

Her samles de unge nemlig i mange forskellige grupper, hvor der ikke er så meget styr på hygiejnen, siger han.

Anna Strandbygaard, 23 år, kokkeelev

Anna Strandbygaard til højre mener ikke, at mellemtingen mellem et åbent og et lukket natteliv er en god idé. Foto: Stine Tidsvilde

- Der er jo stadig risiko for, at man smitter, når man sidder ned, siger Anna Strandbygaard med henvisning til reglen om, at man kan tage sit mundbind af, når man sidder ned på barer og restauranter.

- Hvad hjælper det egentlig? Er det bare for at statuere et eksempel?

Hun tror ikke, at mellemtingen mellem et åbent og et lukket natteliv nytter noget.

- Hvis man vil have reelt udbytte af nedlukning, så burde man nok lukke mere ned.