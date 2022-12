København laver særlig hyldest til Ukraine

Hvert år stimler et væld af danskere sammen på Rådhuspladsen i København, for at overvære fyrværkeriet nytårsaften.

Men i år vil det ikke kun være det farverige nytårskrudt, som pryder udsigten.

Københavns kommune har nemlig besluttet, at facaden skal oplyses i Ukraines nationalfarver. Det vil ske lidt over midnat.

Det skriver TV 2 Lorry.

Og den beslutning glæder de to ukrainere Andrii Kusmyn og Olena Kusmyn sig over.

- Jeg tror, at alle ukrainere kommer til at græde, for da jeg hørte om det, fik jeg tårer i øjnene. Det er super følelsesladet. Jeg vil gerne takke alle danskere for at støtte os. Det betyder så meget, tusind tak, siger Olena Kuzmyn til TV 2 Lorry.

Vil vise solidaritet

Beslutningen er taget i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, som også har meldt nyheden ud i en pressemeddelelse.

Og grundlaget for beslutningen er, at man gerne vil vise solidaritet med ukrainerne. Det siger Sophie Hæstorp Andersen, overborgmester i København i pressemeddelelsen.

- Nytårsaften lyser Københavns Rådhus op i Ukraines farver ved overgangen til 2023. Det gør vi for at markere, at vi står urokkeligt sammen i vores solidaritet og støtte til Ukraine og ukrainerne – og vores fælles ønske og håb om, at det nye år igen vil bringe fred i Ukraine og Europa.

Alle partier bakker op om beslutningen.

Det er ikke første gang at Københavns rådhus er lyst op i de blå og gule farver. Sidste gang det skete var i forbindelse med en støttekoncert, som man afholdte til ære for Ukraine 12. marts 2022.

