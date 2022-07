København mindes ofrene for skyderi

Tirsdag klokken 20 afholdes en mindehøjtidelighed for at mindes ofrene for den tragedie, der søndag udspillede sig i Field's.

Her blev i alt ti mennesker ramt af skud, og af dem blev tre dræbt.

Frihed, tillid og respekt

Mindehøjtideligheden er arrangeret af Københavns Kommune, og i en pressemeddelelse mandag kaldte overborgmester Sophie Hæstorp Andersen skyderiet meningsløst.

- Vores København bygger på frihed, tillid og respekt. Vi skal vise, at vi er klar til at forsvare vores værdier. Alle skal føle sig trygge i vores by. I dag, i morgen og i fremtiden.

- Det grusomme skyderi giver ingen mening. Men hvis det alligevel skal give mening, skal vi stå sammen og i flok vise hinanden og alle, der ser med, at vi fortsat insisterer på retten til vores åbne samfund.

Vej spærret

Arrangementet kommer til at have betydning for trafikken hele tirsdag, hvor Ørestads Boulevard vil være spærret for kørende trafik mellem Arne Jacobsens Allé og Hannemanns Allé.

Det skriver Københavns Politi på Twitter. Ifølge DR P4 Trafik vil der være spærret frem til midnat.

Kort efter skyderiet blev en 22-årig dansk mand anholdt, og efter at være blevet fremstillet i grundlovsforhør mandag, blev han varetægtsfængslet på en lukket psykiatrisk afdeling i 24 dage.