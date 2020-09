København overhaler Aarhus

København har overhalet Aarhus i antal coronasmittede per indbygger

København har nu oversteget Aarhus i antal coronasmittede per indbyggere.

Hovedstaden og en række af de omkringliggende kommuner har det sidste stykke tid ligget omkring de alarmerende 20 smittede per 100.000 indbyggere.

Det er grund til at kigge smitteopsporingen efter i sømmene, mener Christian Wejse, forsker ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

- Der må være noget, der ikke fungerer, som det skal, når man i så lang tid kan ligge så relativt højt. Der er nogle smittekæder, der ikke bliver brudt, siger han.

Vil undgå nedlukning

Christian Wejse beskriver, at hvis smitten blusser yderligere op, kan lokale restriktioner i yderste tilfælde komme på tale.

Han tror dog ikke, at det sker i den nære fremtid, eller at det er vejen at gå.

- Man skal finde de smitsomme personer omkring dem, der lige er testet positive. Det er meget mere effektivt end at begynde at lukke gymnasier eller lignende ned, siger Christian Wejse.

- Det er der grund til at gøre bedre. Når vi har så mange smittede, så er vi jo ikke gode nok til at lave smitteopsporing. I princippet burde vi kunne lukke enhver smittekæde ned som i Ringsted eller Aarhus.