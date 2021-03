København skal teste spildevandet for coronavirus

3,7 millioner kroner er blevet sat af til, at Københavns Kommune i april eller maj kan begynde at teste spildevandet for coronavirus.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Test af spildevandet kan give en tidlig indikator af, om der er smitte med coronavirus i omløb i et område, og det er derfor kommunens forhåbning, at man kan bruge det til tidligt at få stoppet lokale udbrud med coronavirus.

- Jeg tror og håber på, at den har potentiale til at blive en fast del af vores smitteovervågning, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) i pressemeddelelsen.

Forsøget bliver rullet ud i samarbejde med Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed.