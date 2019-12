København Zoo får isbjørneunge

Der er kommet et helt nyt medlem af isbjørnefamilien i Zoologisk Have i København. Det skriver Københavns Zoo i en pressemeddelelse mandag.

Fredag eftermiddag fangede et overvågningskamera fra isbjørnens fødehule to fødsler fra den ene hunisbjørn. Den ene unge overlevede ikke. Men den anden dier og viser tegn på at være sund og rask, lyder det.

Zoolog Mikkel Stelvig glæder sig over, at det er lykkedes at få endnu en isbjørneunge.

- Isbjørnehunnen, der netop har født, har været i Zoo siden 2005 og er gennem årene blevet parret af to forskellige hanner - hidtil uden held.

- Vi har også haft hende gennem flere dyrlægeundersøgelser i forsøg på at finde årsagen til, at hun tilsyneladende ikke kunne blive drægtig, og derfor er vi jo ekstra glade nu, hvor det alligevel er lykkedes hende at få en unge, siger Mikkel Stelvig i pressemeddelelsen.

Sidste gang, der var en isbjørnefødsel i Københavns Zoo, var i december sidste år. Før det var det ikke set siden januar 1996.

Også Aalborg Zoo kunne i sidste uge glæde sig over fødslen af tre isbjørneunger. Her er to indtil videre overlevet.

Og selv om den nyfødte unge i Københavns Zoo dier, og den førstegangsfødende hunisbjørn udviser den helt rigtige adfærd, så er de næste to til tre uger stadig en kritisk fase, forklarer Mikkel Stelvig.

Det skyldes, at isbjørneunger blot vejer omkring 500 gram ved fødslen. Derfor er der en risiko for, at ungen ikke får tilstrækkelig med mad, eller at den eksempelvis bliver klemt af sin mor i den lille hule, siger zoologen.

- Vi ved, at mere end halvdelen af alle isbjørneunger ikke overlever de første 30 dage efter fødslen. Derfor er det helt afgørende, at vi sikrer mest muligt ro i og omkring fødehulen det næste stykke tid, siger Mikkel Stelvig.

Ifølge Københavns Zoo bliver der født mellem 10 til 12 overlevende unger om året i det europæiske avlsprogram.

Mikkel Stelvig vurderer, at gæster i Zoologisk Have, hvis alt går vel, vil få mulighed for at se den nye unge til foråret.