Københavner-bakterie smitter patienter i Odense

En særlig tarm-bakterie har vandret vest over Storebælt hånd i hånd med patienter fra de københavnske hospitaler.

Den resistente bakterie vancomycinresistente enterokokker (VRE) blev første gang registreret på et enkelt sygehus i København for to år siden, men i løbet af det seneste år har den spredt sig til hospitaler i alle landets fem regioner.

Det fortæller Statens Serum Institut, som kalder udviklingen 'bekymrende'.

- Der er flere tilfælde nu, end der nogensinde har været, siger Ute Wolff Sönksen, som er overlæge i bakterier ved Statens Serum Institut.

Særligt i Odense er der fokus på bakterien, for her er der tale om et decideret udbrud.

Det viser en opgørelse, som Odense Universitetshospital (OUH) har lavet for DR Fyn.

De første otte måneder af 2019 er 126 patienter på Odense Universitetshospital blevet konstateret smittet med VRE. Til sammenligning var tallet 28 i hele 2018.

Bakterien smitter let og kan være farlig for folk med dårligt immunforsvar. Den kan give slemme infektioner, som kræver behandling med en antibiotika med mange bivirkninger.

Fra hovedstaden til provinsen

Statens Serum Institut har holdt øje med den nye type af VRE, efter den første gang brød ud i 2017.

I 2018 blev den spredt til flere sygehuse i Region Hovedstaden, og i 2019 har den altså spredt sig til alle landets regioner.

Det får lægelige direktør på OUH, Peder Jest, til at betegne udbruddet i Odense som 'københavnske tilstande.'

Bakterierne på OUH er blevet undersøgt og kortlagt ved hjælp af et særligt stamtræ, som tydeligt bekræfter, at smitten kommer fra hovedstadsområdet.

- Vi må konstatere, at med de mange patienter, vi får fra hovedstaden for eksempel til hjerteområder, har vi fået bakterien indført på vores hospital, siger Peder Jest.

Derfor spørges alle patienter, som indlægges på OUH, om de har været på et sjællandsk sygehus.

- Det er ikke, fordi de så ikke kan blive behandlet her. Men vi vil vide det, så vi kan give dem og de andre patienter sikre omgivelser, siger Peder Jest.

Personale ramt på fagligheden

Udbruddet er en dyr omgang, for alle smittede patienter skal isoleres, og stuerne skal rengøres helt i bund. Bare rengøringen forventes at koste to til tre millioner kroner ekstra i Odense.

- Det er penge, som går fra patientbehandling, fortæller Peder Jest.

Svend Stenvang Pedersen er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling Q i Odense, hvor de havde et stort udbrud af VRE i maj og juni.

- Vi ærgrer os over, at vores hygiejne har været så mangelfuld, at det var muligt at få sådan et udbrud. Det er en plet på vores faglighed, forklarer han.

Som konsekvens har OUH indført en task force, som skal forhindre yderligere spredning. Deres første tiltag er, at personalet skal bære engangshandsker og -forklæde under stuegang.

Læge på infektionsmedicinsk afdeling Lene Ludvigsen er en af dem, som skal ændre vaner, inden hun ser sine patienter.

Hun tager sin kittel af og hænger den ude foran stue 3. I stedet binder hun et langt, gennemsigtigt plastikforklæde om livet og trækker lilla engangshandsker på hænderne.

Inden hun forlader stuen igen, skal hun spritte sine hænder af.

Det er nødvendigt, men et træls signal at sende som læge, siger hun.

- Det sender et signal til patienterne om, at de smitter. Men det er i virkeligheden for at beskytte dem, så vi ikke tager noget med fra stue til stue.

Råd til patienter og pårørende

Lægelig direktør Peder Jest håber, at alle, der kommer på landets sygehuse, vil hjælpe med at få styr på bakterien, så spredningen kan stoppes.

- Sørg for håndvask, og lad være med at røre ved alting, lyder de vigtigste råd fra ham.

Peder Jest råder desuden pårørende og patienter til at undgå at røre de samme genstande såsom mobiltelefoner.

- Vi er nødt til at lave nogle ekstraordinære kampagner. Og det bliver alle sygehuse nødt til at gøre i fremtiden, siger han.

Ingen konkrete anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

Det er Sundhedsstyrelsen, som skal vurdere, hvornår der er brug for nationale retningslinjer og støtte til bekæmpelse af bakterien.

- På nuværende tidspunkt ligger der ikke anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om den her konkrete bakterie. Men der er selvfølgelig generelle anbefalinger omkring hygiejne på sygehuse og smitteforebyggelse, siger Marlene Øhrberg Krag, der er centerchef hos Sundhedsstyrelsen.

Hun bakker op om OUH's valg om at lave en ekstraordinære indsats på området. Selv er Sundhedsstyrelsen i færd med at indsamle viden om VRE-bekæmpelse:

- Vi er i dialog med Statens Serum Institut og vil se nærmere på de tiltag og erfaringer, man har gjort sig i udlandet. Og så vil vi også konsultere vores hjemlige eksperter. Det skal vi have gjort, før vi ved, hvilke konkrete tiltag, der er behov for i Danmark.

Der er ingen konkret deadline for indsamlingsarbejdet.