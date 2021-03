Københavnere skal testes: Brasiliansk variant fundet

Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med en intensiveret smitteopsporing, efter den brasilianske virus-variant er fundet på ydre Østerbro

Den brasilianske virus-variant er blevet fundet hos flere på ydre Østerbro.

Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed igangsat en intensiv smittesporing.

Det skriver Københavns Kommune på sin facebookside.

Meget omfattende smittesporing og tests

Styrelsen har - ud fra et forsigtighedsprincip - tænkt sig ikke bare at kontakte de nærmeste af de smittede, men også dem, der er tæt på de nærmeste. De vil kontakte dem og fortælle dem, at de skal testes hurtigst muligt.

Derudover skal der ske en intensiveret rengøring og information af beboerne i nærområdet. Det sker i form af plakater i området og sms'er til privates telefoner.