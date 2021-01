Københavns Kommune betaler 10.000 for strip til botilbud

I december 2020 er en slat af københavnernes skattepenge blevet brugt på strip til botilbuddet Grøndalsvænge for udviklingshæmmede borgere - noget, som har fået opmærksomhed fra flere forskellige medier.

Forklaringen fra botilbuddet lyder, at det drejer sig om 'socialfaglig udvikling'.

Hjælper borgerne i alle aspekter af livet

Karoline Winther-Lund, centerchef i Københavns Kommunes center for omsorg og specialpædagogik, står gerne på mål for beslutningen om at hive 10.000 kroner ud af de netop ekstra-bevilgede 'coronapenge' fra Socialforvaltningen til at betale en regning til Stripdanmark.dk.

Det handler om faglig udvikling og om at turde arbejde med et tabubelagt emne, siger hun.

- Vi har et socialfagligt arbejde med borgerne i alle aspekter af deres liv - også den seksuelle. Om det er at hjælpe en borger med at sætte en pornofilm på, fortælle, hvordan en dildo virker, eller være ledsager til et stripshow, er os underordnet.

Arrangementet, som blev corona-aflyst, skulle være en del af en temaaften, hvor ni ud af botilbuddets 50 beboere havde meldt sig til god mad, snak om seksualitet og senere et show delt op i to, så ikke alle var med på samme tid.

- Alle har forskellige ønsker og behov, og netop det her arrangement kom på benene, da en erotikmesse, som de her borgere ellers plejede at tage til, blev aflyst. Herefter var der et ønske om et stripshow, som de normalt så på messen.

Selvom showet blev aflyst, er regningen til Stripdanmark.dk betalt, og centerchefen håber også, at arrangementet kan gennemføres senere. Også selvom det er betalt af kommunekassen.

- Ud fra de ekstra penge, vi fik til netop sociale arrangementer, har vi blandt andet haft en hest ude, som beboerne kunne klappe, musikere, som har spillet for beboerne, og en pølsevogn. Så jeg håber også, at det her arrangement kan blive gennemført for de ni tilmeldte borgere.

Til showet var der både hyret en mandlig og en kvindelig stripper.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Stripdanmark: I ringer bare igen

Da Ekstra Bladet spørger direktøren i Stripdanmark.dk, Thomas Lysdal, kan han ikke lige umiddelbart se en faglig begrundelse for strip, men kan pædagogerne finde den, må de endelig ringe igen, siger han.

- Stripdans har ud fra mit synspunkt intet med seksualitet at gøre. Jeg betragter udelukkende et stripshow som underholdning på niveau med en tryllekunstner eller en standupkomiker. Jeg har ikke selv socialpædagogisk baggrund og kan ikke se sammenhængen, men der er så mange ting i samfundet anno 2021, jeg ikke forstår mig på.

- Men skulle det være sådan, at bosteder for udviklingshæmmede - eller andre offentlige institutioner - finder, at en stripper fra os er et godt afsæt for snak og læring om seksualitet, så er det helt fint med os, siger Thomas Lysdal.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sexologer i tvivl om fagligheden

Ekstra Bladet har snakket med sexologerne Nadja Kuszon og Ditte Winkel - begge eksperter er uafhængigt af hinanden i tvivl om fagligheden.

- Det giver helt klart mening at oplyse og lære udsatte borgere om sex. Men rent fagligt giver en stripper ikke andet end en sjov aften ud fra mit synspunkt. Jeg synes heller ikke, at det bidrager positivt til den måde, vi skal anskue seksualitet på, siger Nadja Kuszon.

Sexolog og parterapeut Nadja Kuszon. Privatfoto

- Vi har en tendens til at adskille sex og kærlighed fra i hinanden. Jeg savner det realistiske billede, hvor sex handler om meget mere end pik og patter, fortsætter hun.

Samme holdning deler Ditte Winkel - hun understreger dog, at det er positivt, at der bliver gjort noget.

- Havde det været mere hands-on, havde jeg været tilbøjelig til at sige, der havde været en god kontekst, siger Ditte Winkel.

- Seksualitet er jo fundamentalt for overhovedet at være i live, og det er et kæmpe problem for de her mennesker, som tit bliver overset. Det bliver tit svært for personalet at være i.

- Så jeg har egentlig også lyst til at sige, at bare de gør noget, er det godt. Om det skulle have været en stripper, kan man jo diskutere, slutter Ditte Winkel.

Sexolog og parterapeut Ditte Winkel. Privatfoto

