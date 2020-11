Københavns Kommune finder rod i regnskaberne: Underskud på 37 millioner kroner

Københavns Kommune finder rod i regnskaberne.

En afdeling i teknik- og miljøforvaltningen har bogført medarbejdertimer på tre fiktive anlægsprojekter – uden at have haft budget til det.

Der er registreret et underskud på over 37 millioner kroner. Og underskuddet kan stige med yderligere 15 millioner kroner. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Ifølge kommunen kan der være tale om ”besvigelse i form af bevidst fejlinformation i et regnskab”.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) vil ikke udelukke, at det kan have personaleretlige konsekvenser.

- For at undgå at den slags problemer gentager i fremtiden, har jeg krævet en redegørelse om hændelsesforløbet.

- Når redegørelsen foreligger, må vi se på, hvad den skal have af konsekvenser, siger borgmesteren i meddelelsen.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvad der er årsagen til regnskabsrodet.

Den økonomiske udfordring håndteres ifølge meddelelsen ved, at der foretages et internt lån, som skal afdrages over en årrække, så der undgås 'drastiske besparelser her og nu'.