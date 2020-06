Københavns Kommune vil fyre gadefejere

Der kan snildt effektiviseres og spares adskillige millioner på renhold af byen og dens grønne områder.

Det mener et af verdens største konsulentfirmaer, Ernst & Young, i en rapport, de har lavet for Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Derfor har forvaltningen sat sig for netop det. De anbefaler, at der effektiviseres, spares, privatiseres og i sidste ende fyres medarbejdere, skriver TV 2 Lorry.

Men, siger Rasmus Bredde, der er specialarbejder i kommunen og fællestillidsrepræsentant for fem enheder i Byens Drift, som holder Københavns parker, veje og byrum rene:

- Det en udregning lavet af nogle mennesker, der aldrig selv har haft en skovl eller en kost i hånden, men alligevel mener at vide, hvordan vi kan udføre vores arbejde bedst. Konsulenterne har tunnelsyn og er hyret ind til at finde så mange penge i besparelser som muligt.

- Vi er slet ikke et sekund i tvivl om, at københavnere vil kunne mærke det. Hvis denne her besparelse går igennem, så er vi bekymrede for, om vi kan levere rene parker og gader, siger han til TV 2 Lorry.

Det er mindre end et år siden, en besparelse på over 30 millioner kroner blev stemt igennem udvalget og påvirkede Bredde og hans kollegaer.

Nu frygter han forvaltningens næste ”potentiale for harmonisering”, som det kaldes, når punktet skal behandles på mandag i Teknik- og Miljøudvalget.

Stemmes forvaltningens indstilling igennem, får det konsekvenser, og nok især for Rasmus Bredde og kollegaerne, men også for hvordan Københavns byrum fremover plejes. Besparelsen indeholder nemlig nogle væsentlige ændringer på kommunens driftsområde.

Mellem 11 og 14 medarbejdere, der i dag holder byen ren (og op til 16 i alt), står til at miste deres arbejde.

Niveauet, for hvad udgør acceptabelt renhold af parker og veje, indskærpes i forhold til det nuværende, så alle byrum fremstår ens. For nogle områder i byen betyder det mindre tid og ringere kvalitet.

Og så sendes opgaven med at renholde bydelene Vesterbro og Brønshøj-Husum i udbud til private firmaer, hvor den udbyder, der kan gøre det billigst, vægtes.

Ifølge teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), er der ingen grund til at pakke det ind: Indstillingen, som hun og de andre ti medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte mandag, lægger op til serviceforringelser, som borgerne i København vil kunne mærke.

- Og jeg synes ikke, man skal forringe det her område. Specielt ikke når der netop er blevet lavet effektiviseringer for over 30 millioner kroner, siger hun til TV 2 Lorry.

Derfor vil teknik- og miljøborgmesteren sammen med Enhedslistens andet medlem i udvalget forsøge at overbevise flertallet om at mindske og allerhelst afblæse forslagene om besparelser, fyringer og privatisering.

Hun kan dog ikke entydigt afvise, at hun ikke vil stemme for forslag, der kan resultere i fyringer.

- Helst ser jeg, at det ikke sker. Men kan vi finde et kompromis, hvor færre stillinger nedlægges, så er det en del af den politiske forhandling og bedre end udgangspunktet, siger Ninna Hedeager Olsen.

Noget tyder dog på, at andre partier, der normalt kan nå til enighed med Enhedslisten på det grønne område, vil bakke forvaltningens indstilling op.

SF’s gruppeformand Klaus Mygind fortæller, at partiet er positive over for indstillingen, så byen kommer til at fremstå ensartet, når det kommer til renhold. Lige nu er der nemlig for store udsving fra park til park og for lidt gennemsigtighed på området, mener han.

- For os handler det om at fastlægge et kvalitetsniveau for renhold, som er godt og effektivt. Vil SF så bare sige, at der ikke skal fyres? Nej, det siger vi ikke. Der skal være de medarbejdere, der passer til det kvalitetsniveau, vi bliver enige om, siger Klaus Mygind til TV 2 Lorry.

Hos De Radikale fortæller gruppeformand Mette Annelie Rasmussen, at partiet selvfølgelig helst ville undgå afskedigelser, men at politikerne har forpligtet hinanden til at effektivisere på området.

- Det er ikke nødvendigvis sådan, at den måde, vi indtil nu har gjort det på, har været den rette. Det kan vi se, for der har været generel utilfredshed med affald i byrummet i længere tid. Derfor bakker vi op om, at vi prøver noget nyt og får tilført en ensartethed i kvaliteten. For os er det vigtigste, at vi kommer et sted hen, hvor vi leverer en bedre service og engagerer flere københavnere, siger Mette Annelie Rasmussen til TV 2 Lorry.