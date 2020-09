Københavns Kommune vil sende medarbejdere hjem

Københavns Kommune opfordrer alle dens chefer til i videst muligt omfang at sende administrative ansatte hjem.

Det oplyser Københavns Kommune.

Det sker, efter at sundhedsmyndighederne og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag opfordrede til at virksomheder og kommuner i 18 kommuner arbejder hjemmefra.

Også Ballerup Kommune oplyser, at cirka halvdelen af kommunens medarbejdere vil komme til at arbejde hjemmefra de næste 14 dage.

Det gælder særligt medarbejdere i administrative stabsfunktioner uden direkte borgerkontakt.

Mandag oplyste Odense Kommune ligeledes, at de vil sende medarbejdere hjem.

Stadsdirektør i Odense Kommune Stefan Birkebjerg Andersen oplyser, at det drejer sig om op mod 2000 kommunale medarbejdere.