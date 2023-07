Københavns Lufthavn forventer årets travleste rejsedag

En kombination af velkendte klimaforandringer, stigende havtemperaturer og det, at vi befinder os i et såkaldt El Niño-år - en periode med ualmindelig opvarmning i det tropiske Stillehav, som påvirker atmosfæren - betyder, at vi lige nu slår globale varmerekorder

Sommerferien er allerede i fuld gang, og selvom flere europæiske lande melder om varmerekorder og temperaturer over 44 grader, holder det ikke danskerne hjemme.

Tværtimod forventer Københavns Lufthavn fredag at få op mod 100.000 rejsende igennem lufthavnen, hvilket gør dagen til den travleste på hele året.

Det fortæller Christian Poulsen, driftsdirektør i Københavns Lufthavn, til dr.dk:

- Der vil være trængsel og køer, men vi bestræber os på at afvikle det så hurtigt som muligt, siger han.

Det er kun få dage siden, at lufthavnen offentliggjorde trafiktal, der viste, at man forventer syv en halv million rejsende i løbet af juni, juli og august.

Men bliver det pludselig dårligt vejr, kan tallet hurtigere blive højere, fordi mange så gerne vil ud at rejse i sidste øjeblik.

Kom i god tid

De mange rejsende kan hurtigt skabe forsinkelser og kø, men ifølge Christian Poulsen er lufthavnen klar til at håndtere presset.

- Vi har forberedt os på denne her dag i månedsvis. Vi har mandet op og trænet til det, siger driftsdirektøren til dr.dk.

For at lette presset - og holde den gode stemning i køerne - anbefaler lufthavnen, at man møder op to timer før afgang til destinationer i Europa og tre timer før til destinationer længere væk.

