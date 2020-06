Københavns Lufthavn indfører obligatoriske mundbind

Fra 15. juni er det obligatorisk at bære mundbind i terminalerne i Københavns Lufthavn samt ombord på flyene.

Det skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen står der, at man skal bære mundbind 'fra det øjeblik, du træder ind i en terminal, ombord på flyet, og indtil du går fra lufthavnen igen ved ankomst'.

Kravet gælder i hele Europa.

Medbring flere mundbind

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man skifter mundbind hver tredje til fjerde time. Det er passagerernes eget ansvar at medbringe nok mundbind til rejsen, men det vil blive muligt at købe ekstra masker i 7-Eleven inden sikkerhedskontrollen mellem terminal to og tre samt i boder ved indgangene til terminalerne.

Børn under seks år og passagerer med en gyldig lægeerklæring på relevante sygdomme er fritaget for at bære mundbind.

Retningslinjerne gælder indtil 29. august 2020.

Flere lande har i forvejen indført obligatorisk mundbind i det offentlige rum, men ifølge Sundhedsstyrelsen er det usikkert, om det har en effekt på smittespredning.

Fra 15. juni bliver rejsevejledningerne til Norge, Tyskland og Island lempet, når Udenrigsministeriet ændrer sine rejsevejledninger for de lande fra orange til gul.

Alle ikke-nødvendige rejser til resten af verden frarådes foreløbigt frem til 31. august.

