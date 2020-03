Københavns Lufthavn: Politiet massivt til stede fremover

Politiet vil gå med megafoner, og fly skal holdes tilbage for at sikre, at folk holder afstand i lufthavnen.

Det sker, efter at Københavns Lufthavn har fået påbud fra politiet for ikke at holde afstand mellem folk. Det oplyste Københavns Lufthavn og Københavns Politi på et fælles pressemøde i lufthavnen.

Lufthavnen tager selv skrappere midler i brug ved at holde større fly tilbage og sætte 'betydeligt mere' personale til at forklare folk ved bagagebåndene, at de bør holde afstand.

- Ved et par ankomster har der været ophobning af passagerer ved bagageudleveringen. Det er ikke godt nok, og derfor sætter vi også ind for at sikre, at det ikke sker igen, siger lufthavnens sikkerhedschef, Johnnie Müller.

Flyene skal holdes tilbage i op til et kvarter. Mens flyet holder stille, rådets piloterne til at give passagererne vejledning i, hvordan de bør agere.

- Vi vil sørge for, at man først kommer ud af flyet, når bagagen er klar, siger Johhnie Müller.

Det skal ske for at sikre, at der ikke er for mange personer samlet på samme tid ved eksempelvis bagagebånd.

Samtidig vil Københavns Politi overtage en del af operationen i lufthavnen.

- Vi kommer til at stramme kursen væsentligt i forhold til at følge det simple budskab om at holde afstand, sagde politiinspektør Rasmus Skovsgaard på pressemødet.

Det betyder, at man eksempelvis vil kunne se betjente, der bærer megafoner.

- Der vil være politi med megafoner. Det kan virke voldsomt, men det vil blive brugt, hvis ikke man efterlever kravene, sagde politiinspektøren.

Det drejer sig konkret om, at lufthavnen ifølge politiet ikke har været god nok til at følge reglerne om, hvor mange personer der må være samlet på samme sted.

Det er et såkaldt arealkrav, som regeringen har indført for at mindske risikoen for spredning af coronavirusset.

Derfor har politiet givet Københavns Lufthavn et påbud. Hvis ikke der bliver strammet op, kan det føre til bøder.

Lørdag var der tæt pakket omkring bagagebåndene lufthavnen, skrev TV2.

Og der var ifølge mediet ingen sikkerhedsfolk eller betjente til at huske folk på, at det er en god idé at holde afstand.

Lufthavnen vil - ud over at holde store fly tilbage - sætte afstandsmarkører op og fortsætte med at give råd og vejledning til passagererne om, hvordan de mindsker smitten.

- Man har selvfølgelig et ansvar som passager. Følg vores anvisninger. Og hvis man har pårørende, der er på vej hjem, må man gerne hive fat i dem, siger sikkerhedschef Johnnie Müller.