Københavns Lufthavn strejkeramt

Personalet, der håndterer bagage for Norwegian, er gået til fagligt møde

Bagageportører i Københavns Lufthavn har tirsdag eftermiddag indstillet arbejdet.

Det oplyser Københavns Lufthavns pressechef, Kenni Leth, til Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at bagagepersonalet hos Menzies er gået til fagligt møde her klokken 13.30. Der kan opstå forsinkelser, siger Kenni Leth.

Menzies er et af fire handlingsselskaber, der håndterer bagage i Københavns Lufthavn. Det er hovedsagligt Norwegian, der benytter sig af dem.

Ifølge Norwegians danske kommunikationschef, Andreas Hjørnhol, er der ikke på nuværende tidspunkt aflysninger på vej.

- Det er rigtigt, at bagagepersonalet har nedlagt arbejdet. Vi kan ikke udelukke, at det påvirker vores passagerer på en måde. Flyene kommer til at afgå, men der kan opstå ventetid ved bagagen, siger Andreas Hjørnholm til Ekstra Bladet.

Han oplyser, at der stadig er personale på arbejde, men at de er i undertal.

3F i Kastrup har ikke nogen kommentar til sagen på nuværende tidspunkt. Men så vidt de forstår, er der tale om et samsurium af arbejdsmiljøforhold, som medarbejderne ikke mener bliver efterlevet.

Københavns Lufthavn var i september ramt af en overenskomststridig strejke blandt bagageportørene . Under strejken, der startede torsdag 5 september og sluttede dagen efter, blev 52 afgange aflyst. Samlet blev over 7700 passagerer berørt af de mange aflysninger.

