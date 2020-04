Københavns Politi forbyder midlertidigt ophold på Islands Brygge

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det er slut med at opholde sig ved havnefronten på Islands Brygge grundet frygt for smitte med coronavirus.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Forbuddet starter lørdag 25. april 21.00 og varer frem til 1. maj.

Tidligere har politiet været opmærksom på netop Island Brygge grundet de mange mennesker, der strømmer til stedet for at få sol. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Politiet skriver videre, at det er muligt, at forbuddet forlænges, såfremt at 'betingelserne for opretholdelse af opholdsforbuddet fortsat er opfyldt.'

- I går (fredag, red.) kom vi med en advarsel om, at vi ville tage skrappere værktøjer i brug, hvis borgere ikke overholder myndighedernes anvisninger og holder afstand.

- Den advarsel var der flere borgere, der opholdt sig på Islands Brygge, som ikke tog alvorligt. Derfor etablerer vi nu et opholdsforbud i området, siger politidirektør Anne Tønnes i pressemeddelelsen.

Slut med at opholde sig ved havnefronten på Bryggen. Grafik: Politiet

Helt konkret betyder det, at der ikke må tages ophold i området. Man må løbe og gå, men ikke tag ophold.

Overholder man ikke forbuddet, kan man få en bøde på 2500 kroner.

Tidligere fredag blev der indført opholdsforbud ved butikscenter på Rømø, som det første sted i Danmark.

Politiet: Sådan skal det forstås Opholdsforbuddet betyder, at der ikke må tages ophold i det pågældende område, som for eksempel at sætte sig på bænkene og benytte legepladsen i området. Almindelig færden såsom gå- og løbeture, parkering, hundeluftning og besøg i iskiosk og butik m.m. i det område, hvor opholdsforbuddet gælder, er dog stadig tilladt. Kunderne skal dog fortsat følge butikkens anvisninger med hensyn til antallet af personer, der må opholde sig i forretningen m.m. Kilde: Politiet

Nu slår politiet ned: Her må du ikke stå stille