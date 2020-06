Københavns Politi indfører opholdsforbud på Sandkaj og Göteborg Plads

Klokken 12.30 tirsdag bliver det midlertidigt forbudt at opholde sig på Sandkaj og Göteborg Plads i Nordhavn.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelsen.

Det er dog fortsat tilladt at færdes gennem zonen og bade fra Sandkaj, men området skal forlades, når badeturen er slut

Det sker i forsøget på at forhindre spredning af coronavirus og i kølvandet på søndagens hændelser. Her var tusindvis af mennesker samlet på det populære badested i København.

- Vi har de seneste dage set rigtig mange borgere, der er strømmet til området langs Sandkaj og Göteborg Plads for at nyde det gode vejr.

- Desværre oplever vi, at der er for mange, der ikke følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger for at begrænse smittefaren fra covid-19, og derfor etablerer vi nu et opholdsforbud i området, siger Københavns politidirektør, Anne Tønnes

Se billeder fra søndag herunder, hvor stedet var propfyldt.

Samtidig skriver politiet, at de i vil øge tilstedeværelsen i området, ligesom de oplyser, at perioden for opholdsforbuddet kan forlænges, hvis betingelserne for opretholdelse af opholdsforbuddet fortsat er opfyldt.