Københavnsk mad-mekka er blevet en spøgelsesby: - Vi er trætte af det her sted

Der blev lovet en ny, spændende verden af mad og lækre råvarer, da WestMarket slog dørene op 26. januar sidste år. Folk strømmede til madmarkedet på Vesterbro i København til de 60 boder med alt fra sushi til delikatesser.

I dag er der fem stader tilbage. Og ifølge ejeren til en af dem, lukker stedet helt ned om lidt mere end en uge.

- Første september er WestMarket lukket, siger italienske Costantino Cugusi, der med sin familie har haft staden Pizzeria MaMeMi lige fra begyndelsen.

Han er en af de få, der stadig sælger mad på markedet.

Artiklen fortsætter under billedet:

Costantino Cugusi har med familien pizzeriaet Pizzeria Mamemi. Han er stolt af sit håndværk, og er en af de eneste i WestMarket med kunder. Foto: Olivia Loftlund

Tomhed og metalgitre

Nu er der overalt nedrullede metalgitre, tomme borde og et hjemmelavet A4-papirs-skilt på én dør, hvorpå der står 'Toilet'. Her er der i øvrigt ikke blevet gjort rent længe.

På WestMarkets hjemmeside bliver man ellers lovet, at man 'finder alt, hvad maven og hjertet begærer'.

Det er dog fortid nu for WestMarket, der med 60 stader skulle have været Vesterbros svar på et hipt street food-sted a lá det populære Reffen på Refshaleøen.

Men allerede sidste år i juni havde WestMarket økonomiske problemer. De præsenterede et årsregnskab med et underskud på 37 millioner kroner.

Se også: Stort madmarked er i fare for at lukke

Dengang blev det vurderet, at madmarkedet ikke var sikret sin overlevelse indtil 31. december 2018.

For allerede et år efter åbningen begyndte caféerne og specialbutikkerne at rykke væk.

- Siden februar er butikkerne begyndt at lukke én efter én. Og nu er de alle sammen væk, siger 58-årige Costantino Cugusi, der også selv lukker butikken ned på søndag for at åbne en anden på Istedgade, og fortsætter:

- Vi er trætte af det her sted. Folk kommer ind og siger 'Hvad er det her'?

Artiklen fortsætter under billedet:

I dag er kun fem ud af WestMarkets 60 stader åbne. Foto: Olivia Loftlund

For dyr husleje

Ifølge Costantino Cugusi har det været for dyrt at leje sig ind, og derfor har de fleste af stederne måtte dreje nøglen om og finde et andet sted. Han siger, han og hans familie selv betaler 40.000 om måneden for at have Pizzeria MaMeMi i WestMarket.

- På det gamle Papirøen kom der masser af turister. Det gør der ikke her. Her kommer der kun lokale, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet:

Philip Eldridge venter på en risotto, han har bestilt fra Ris8. Han skal lige nå at få en sidste, inden det sted også lukker ned. Foto: Olivia Loftlund

En af de lokale, der har brugt madmarkedet, siden det åbnede, er 28-årige Philip Eldridge. Han er selvstændig og har kontor og bolig rundt om hjørnet. Han har derfor flere gange om ugen spist frokost i WestMarket.

- Jeg var rigtig glad for at bruge det. Heldigvis er mit stamsted Ris8 stadig åbent. Men de lukker også 31. august. Jeg skulle lige have en sidste nadver, siger han mens han sidder og venter på mad som den eneste i et større bænke-område under et hav af kulørte lanterner, der i dag er krøllede og hullede.

Se også: Dansk Michelin-kok dømt i retten

- Her var liv og dejligt. Men når der er gang i den og mange mennesker, så bliver der meget varmt og dårlig luft, siger han som en af årsagerne til, hvorfor stedet af blevet til en spøgelsesby.

Før butikkerne forsvandt fra WestMarket, bød stedet på koncerter og loppemarkeder. Artiklen fortsætter under billedet:

Et opslag delt af WestMarket Copenhagen (@westmarketcph) den 9. Jun, 2018 kl. 4.47 PDT

Skal tænkes om

WestMarket er indendørs med få muligheder for lysindfald ude fra. Men ifølge Philip Eldridge kan man ikke skyde skylden på det gode vejr.

- Det var tomt allerede inden sommeren. Det har været lidt 'alt eller intet' for stedet. Nogen gange har der været sindssygt mange mennesker. Men nogle gange har der været ingen, siger han.

Se også: Street food-hippier blæser på madsikkerheden

Ekstra Bladet kommer forbi en stad, der ser forladt ud. Inde bag gitteret stod 53-årige Bo Damgaard Asmussen, som er iværksætter og hørte om WestMarket i april.

- Da jeg kom ind fra Vesterbrogade, tænkte jeg: 'Det holder ikke en meter'. Men her i midten af bygningen med lyset fra gården. Det kan noget.

Artiklen fortsætter under billedet:

Bo Damgaard Asmussen vil gerne få testet konceptet under navnet Øl og Kød af i WestMarket. Staden har stået klar siden før sommer, men har ikke åbnet. Foto: Olivia Loftlund

Bo Damgaard Asmussen håber, madmarkedet åbner op igen. Han har ikke engang fået åbnet staden under navnet Øl og Kød endnu.

Øl og Kød har egentlig stået klar før sommeren, men han og hans partner har ventet med åbne. De venter og ser, hvad der sker med WestMarket.

- Jeg tror på, man godt kan finde på noget. Det er gode, stærke koncepter og produkter, der har overlevet, siger han og fortsætter:

- Men man skal finde ud af, hvad prisen for at være her skal være.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra WestMarkets direktør og bestyrelse.