Københavnsk vartegn bliver mindst to milliarder dyrere

Niels Bohr-Bygningen skulle være åbnet i 2016 og koste 1,6 milliarder kroner.

Københavns Universitets nye flagskib skulle samle de naturvidenskabelige retninger og danne ramme om top-forskning og uddannelse for 3000 studerende og 1000 forskere.

I stedet er det 65 håndboldbaner store byggeri ramt af en omfattende skandale, der bare bliver ved med at vokse, og ifølge DR's oplysninger lander den endelige regning for byggeriet på over 3,6 milliarder kroner, når det efter planen åbner til sommer.

Kan se frem til ekstraregning

Dermed kan skatteborgerne se frem til en ekstraregning på mindst to milliarder kroner, mens tusindvis af forskere og studerende nu på fjerde år går og venter på, at de kan flytte ind i prestigebyggeriet.

DR er kommet i besiddelse af tusindvis af siders dokumenter, herunder emails, notater, referater og billeddokumentation, som kaster lys over byggeriet.

Dokumenterne giver indblik i et elendigt samarbejdsklima, som allerede tidligt i forløbet var med til at afløse den konstruktive dialog med juridiske slagsmål ført an af højt-betalte advokater, ifølge DR.

- Der er tale om et projekt, hvor alt, som kunne gå galt, er gået galt. Det er et projekt, der er gået fra at være halvgodt til halvskidt, til værre til problematisk.

- Og så ender det i en katastrofe, og til sidst er det jo en bombe, der springer, lyder opsummeringen af forløbet fra Kim Haugbølle, seniorforsker og ekspert i byggeprocesser hos Aalborg Universitet.

Haugbølle har læst en stor del af det materiale, som DR gennem aktindsigter og lækkede oplysninger er kommet i besiddelse af.