Københavnske jobcentre skal afholde 50.000 flere jobsamtaler

De københavnske sagsbehandlere på jobcentrene får travlt resten af året.

Jobcenter København skal nemlig afholde 50.000 flere jobsamtaler, end der var lagt op til i det oprindelige budget. Og samtalerne skal afholdes inden for samme serviceramme – altså uden, at der bliver tilført flere ressourcer til jobcentrene.

Det skriver Fagbladet 3F.

Eksplosionen i jobsamtaler fremgår af dagsordenen til et møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune fra 24. august.

Tallene er dog ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hæftet med nogen usikkerhed, fordi mange virksomheder nu står uden hjælpepakker.

Københavns Kommune havde i første omgang budgetteret med at skulle afholde 137.000 samtaler i andet halvår af 2020.

Det tal er nu blevet opjusteret til 187.500 samtaler – en stigning på 37 procent.

De mange ekstra samtaler skyldes både, at der er kommet flere ledige i København som følge af corona-krisen, men det skyldes også, at nogle af de samtaler, jobcentrene ikke kunne afholde i perioden 1. marts til 31. august, skal afholdes efterfølgende.

Det gælder for de grupper af ledige, der ikke er på dagpenge – eksempelvis kontanthjælpsmodtagere. Det er et krav i en bekendtgørelse fra 12. juni fra Beskæftigelsesministeriet, skriver Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i dagsordenen.

Ifølge Henning Jørgensen, der er professor ved Institut for Samarbejde og Politik på Aalborg Universitet, vil et øget antal sager for den enkelte sagsbehandler have negativ effekt.

- Når man bare skal køre en masse samtaler igennem, så bliver det let mere rituelt og noget, der bare skal overstås, så det kan krydses af i sagsbehandlerens skema. Det gavner hverken kommunen eller den ledige, hvis jobcentrene bliver en pølsefabrik, siger han.

Formanden for HK Kommunal Hovedstaden, Winnie Axelsen, der repræsenterer sagsbehandlerne på jobcentrene, kalder det en hån mod de ledige, at sagsbehandlerne skal holde langt flere samtaler.

- Alle undersøgelser viser, at hvis man vil have folk i beskæftigelse, så kræver det, at man sætter ind og bruger tid på den ledige. At samme antal sagsbehandlere nu skal holde langt flere samtaler, er en hån mod de ledige, siger Winnie Axelsen.