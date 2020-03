Købmænd med coronaservices: Udvider åbningstid for ældre

SuperBrugsen i Bullerup og Meny i Kalundborg er blandt de butikker, som gør lidt ekstra for kunderne under coronakrisen. De har blandt andet udvidet åbningstiden for ældre

For mange er helt dagligdags gøremål som indkøbsturen hos købmanden eller den lokale brugs blevet besværliggjort af coronakrisen.

Det har flere butikker landet over nu besluttet sig for at lave om på ved at indføre lokale tiltag til glæde og gavn for deres kunder.

Hos Meny i Kalundborg har købmand Peter Egebæk besluttet at udvide åbningstiden, så ældre og syge kunder ekstraordinært kan handle mellem klokken syv og klokken otte.

- Det er med til at give kunderne noget tryghed, og det er der behov for i de her dage. Det er et andet mønster, kunderne handler ind efter, siger han.

Købmand Peter Egebæk fortæller, at initiativet om udvidet åbningstid kom på baggrund af efterspørgsel fra kunder. udvidet åbningstid kom fra kunderne selv

Foruden de nye åbningstider kan kunder, som helst vil blive derhjemme, indsende en dosmerseddel per mail til butikken, hvor de ansatte så pakker varerne og leverer direkte til kundernes adresse.

- Der er enormt mange, der bruger det og er glade for det. Vi kører i øjeblikket med tre fulde kølebiler, og vi plejer at køre med halvanden. Og så har vi ekstra bemanding inde til at pakke, siger Peter Egebæk.

Nervøse for antal

Også SuperBrugsen i Bullerup på Fyn er kommet deres kunder i møde med udvidet åbningstid.

- Vi åbner op for ældre eller særligt udsatte borgere fra halv otte til otte. Så kan de komme der, dem der er morgenfriske, siger souschef Lasse Yde.

I begyndelsen var de i butikken nervøse for, om et stort antal kunder pludselig ville komme stormende fra morgenstunden, men folk er gode til at fordele sig, fortæller Lasse Yde.

Og der er kun positive tilbagemeldinger at hente.

- Der er jo nogen, som stort set ikke har været uden for deres dør, siden det hele startede med nedlukning og så videre, så de synes jo, det er så dejligt at få noget, der minder om en normal hverdag igen, siger Lasse Yde.

Souchef Lasse Yde møder for det meste mellem halv syv og syv om morgenen. - Når vi alligevel er der, kan vi ligeså godt hjælpe dem, der har brug for det, siger han. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ekstra ressourcer

I Meny i Kalundborg glæder Peter Egebæk siger over, at han kan være med til at gøre en forskel, selvom det koster nogle ekstra kræfter.

Han får hjælp til finansiering af de ekstra lønomkostninger gennem KFI, og så giver de mange tilfredse kunder også en slags plus i regnskabet.

- Der er for eksempel en, der hedder Ib, som skriver 'Hej Peter. Stod ved kassen klokken 07.00 søndag morgen. Eneste anden i butikken var slagtermesteren, så det var en god oplevelse. Tusind tak for rådet', læser Peter Egebæk højt fra indbakken.

Heller ikke blandt medarbejderne er det gode humør eller opbakningen til butikken karantænelagt.

- Ligeså vel, som vi ser i samfundet, at man står sammen på politisk plan, så oplever vi det også her internt i huset, at man står sammen for at få tingene til at lykkes.

- Det er som om, at det der ord samfundssind, det binder bare os alle sammen tættere sammen i alle relationer. Det kan vi også mærke hos vores medarbejdere, siger Peter Egebæk.

Ungarbejderen Selma spritter af i butikken. Man har indført afspritningsrunder hver anden time, og kundevognene sprittes af efter brug. Foto: Aleksander Klug