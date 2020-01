Købmand stopper salg af energidrik til børn

I 2015 udsendte Fødevarestyrelsen en undersøgelse, der kunne konkludere, at energidrikke ikke er for børn.

Her lyder det, at børn har for let ved at indtage alt for meget koffein.

'Det kan føre til, at børnene får svært ved at sove, får hjertebanken, bliver irritable, nervøse eller angste. Men børn skal ikke drikke energidrikke', skriver styrelsen blandet andet i undersøgelsen.

Også hjerteforeningen har været efter de sukkerrige drikke.

De har ligeledes lagt vægt på, hvordan børn er ekstra følsomme over for koffeinen, men også at folk med hjerteproblemer skal være varsomme.

'Forskning viser også, at personer, som er genetisk disponerede for hjerteproblemer kan have en større risiko for hjertestop, hvis de drikker energidrikke', skriver foreningen.