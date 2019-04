Købte Cult og spontant skrabelod: - Jeg skal da love for, at vi fik et adrenalinkick

To gode kollegaer fra Aabenraa Kommune har sammen vundet en million kroner på et påske-skrabelod.

- Vi kører i samme bil og bruger dermed mange timer sammen. Så vi har sådan en aftale om, at nogle gange køber jeg et skrabelod, og nogle gange gør han. Og alt, hvad vi skraber sammen, det skal deles, siger en af de to heldige vindere i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Noget af et adrenalinkick

Den dag, hvor de vandt, havde de to håndværker-kollegaer arbejdet udenfor hele dagen, og var derfor lige ved at løbe tør for energi.

- Vi kørte hen i Fakta for at købe en Cult (energidrik, red.) for lige at få energiniveauet op igen. Jeg snuppede lige to påskeskrab med i farten. Den første var der ikke noget på, men jeg skal da love for, at vi fik noget af et adrenalinkick på den anden. Du ved, man sidder der og skraber og mangler ALTID kun én. Men da jeg tog det sidste felt, kom det 20. påskeæg frem. Det var for sindssygt, siger den ene af de to glade, nyslåede halvmillionærer, som nogle uger tidligere havde vundet 10.000 på et lod, han havde købt til familien.

- Man siger jo alle gode gange tre. Så jeg tænker, at jeg skal spille Eurojackpot på fredag, griner han.

Var flade af grin

Efter at have dobbelttjekket vinder-påskeloddet tre-fire gange, kørte de to kolleger tilbage til Fakta for at få loddet præmiesøgt og være helt sikre.

Så grinede de sammen hele vejen til banken og videre tilbage hen på arbejdet.

- Vi var flade af grin, da vi kom tilbage på byggepladsen. Og det har vi nærmest været lige siden, når vi ser hinanden. Det er så surrealistisk, siger den sønderjyske håndværker, der overfor Danske Spil omtaler sig selv som en 'helt almindelig lønslave'.

- Man er jo vant til, at kontoen kun er i plus, når der lige er gået løn ind. Så at der lige pludselig står et tal med en frygtelig masse nuller bagved, er jo vanvittigt, siger han.

Pengene vil han i første omgang bruge på at komme af med lidt smågæld og til en rigtig god sommerferie med børnene.

- En halv million er jo ikke nok til, at man går ind til chefen og siger op. Men det kan give os en masse oplevelser med vores børn, som vi ellers ikke ville have haft råd til. Så det er simpelthen så skønt, lyder det.

