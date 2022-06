Købte tur til Rhodos - lander 600 kilometer væk derfra

Mads Sørensen og Christine Eiberg bestilte en pakkerejse i den tro, at de skulle nyde en uges ferie på den græske ø Rhodos, men da parret tjekkede flybilletterne, fik de sig en gevaldig overraskelse

Du er måske vant til at køre et par timer fra lufthavnen til dit hotel på ferien. Men har du prøvet at skulle med seks færger og rejse i 20 timer, før du ankommer til dit hotel?

Kæresteparret Mads Sørensen og Christine Eiberg bestilte en pakkerejse gennem Expedia og glædede sig til at bade i det azurblå vand, der omgiver den græske ø Rhodos et par måneder senere.

Kort efter tjekkede de flybilletterne og indså, at noget var helt galt.

- Da vi ser flybilletterne til rejsen, undrer vi os helt vildt. Hvordan kan man bestille en pakkerejse til Rhodos, som ender i Athen, der ligger 600 kilometer væk på det græske fastland?

Parret kunne efterfølgende konstatere, at deres rejse stopper på det i den græske hovedstad, Athen. Dermed skal de tage seks færger og passere adskillige græske øer, før de ankommer til Rhodos, hvor deres hotel ligger.

Artiklen fortsætter under billedet..

Parret har bestilt en pakkerejse til Rhodos, men deres fly går 'kun' til Athen. Resten af turen skal de selv sørge for. Privatfoto.

Tung at danse med

Mads og Christine har været i løbende kontakt med rejseselskabet, der ikke mener, at selskabet har begået en fejl.

Prisen for pakkerejsen var i første omgang 15.277 kroner, hvilket inkluderede hotelværelse og leje af bil på Rhodos.

- Da vi snakkede med dem første gang, ville de ombooke os, men det ville koste 6000 kroner ekstra pr. næse. Det er vi selvfølgelig ikke interesseret i, siger Mads.

- Generelt har de ikke været særligt samarbejdsvillige. Den danske afdeling nægter ikke, at der er sket fejl, men det virker som om, de prøver at trække tiden ud.

- Det er virkelig en lortesag, siger Mads.

Parret har forsøgt at indgå et kompromis med selskabet, men de rokker sig ikke. Tværtimod har Expedia sendt sagen videre til den amerikanske afdeling, som afviser, at der skulle være tale om en fejl i deres system.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mads Sørensen. Privatfoto.

'Giver ingen mening'

Rejsen skulle være et tiltrængt afbræk fra den travle hverdag, men er endt som et mareridt for kæresteparret.

De sidste par måneder er de blevet kastet rundt mellem forskellige underafdelinger i Expedia koncernen, og de står stadig tilbage med en ubrugelig pakkerejse.

- Det kan jo ikke være rigtigt, at man kan bestille en pakkerejse til Rhodos, der ender i Athen. Det giver ingen mening.

- Nu er der ikke særlig lang tid til, at vi skal afsted, og det stresser os.

De omkostninger, der skulle være i forbindelse med rejsen fra den græske hovedstad til ferieøen er ifølge parret ikke inkluderet i pakkerejsen, og derfor kan de se frem til betydelige ekstraomkostninger.

- Vi havde jo ikke regnet med at skulle transportere os selv fra Athen til Rhodos.

Burde i ikke selv have opdaget fejlen, inden i bestilte pakkerejsen?

- Jo, det er en stor bommert, at vi ikke har dobbelttjekket flybilletterne, men vi synes ikke, at det var oplyst godt nok, da vi bestilte rejsen, siger Mads Sørensen til Ekstra Bladet.

Parret har efterfølgende klaget til Forbrugerklagenævnet, som de håber, kan hjælpe dem.

Ekstra Bladet har prøvet at få en kommentar fra Expedia, men de ønsker ikke at kommentere sagen.