Købte tusindvis af russiske vacciner: Nu sender de dem retur

På trods af, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) ikke havde anbefalet vaccinen, købte Slovakiet i marts 200.000 doser af den russiske covid-19-vaccine Sputnik V.

Men nu er størstedelen af vaccinerne blevet solgt tilbage til Rusland, oplyser Slovakiets sundhedsministerium fredag, skriver Reuters.

I alt 160.000 vacciner er således blevet sendt tilbage. Prisen for vaccinerne er ifølge ministeriet godt 60 kroner per dose - den samme pris som slovakkerne gav for den i sin tid.

Vaccinerne blev købt af den daværende premierminister, Igor Matovic, som købte vaccinerne uden at have aftalt det med de øvrige partier i koalitionen eller med oppositionen.

Han blev siden væltet som premierminister, men er nu finansminister i en ny regeringskonstellation.

Godkendt som alternativ

Slovakiets svar på Lægemiddelstyrelsen, SUKL, afviste af godkende Sputnik-vaccinerne, da de manglede tilstrækkelig data.

I sidste ende valgte regeringen i sidste måned at tilbyde vaccinen til dem, der måtte foretrække den over de øvrige vacciner, der er godkendt i EU, men her viste opbakningen sig at være meget lav, og kun 10.500 slovakker har taget imod vaccinen, mens 8000 står på venteliste.

Det Europæiske Lægemiddelagentur er stadig i færd med at undersøge den russiske vaccine, men den er fortsat ikke godkendt. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix

Muligheden for at skrive sig op til en af vaccinerne blev lukket onsdag.

Vaccinerne nærmer sig udløbsdato, hvorfor regeringen altså måtte gøre noget for ikke at blive nødt til at smide vaccinerne ud.

Matovic havde planer om at købe op mod to millioner af Sputnik-vaccinen, da leverancerne af vaccinerne godkendt i EU svigtede, men så langt kom han altså aldrig med planerne.

Ud over Slovakiet er Ungarn det eneste land i EU, der har brugt den russiske vaccine.