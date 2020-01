Købte ur til 2350 kroner i 1974: Gik i chok over prisen i dag

En ældre amerikansk mand fra staten North Dakota købte helt tilbage i 1974 et Rolex-ur for 2500 kroner. For to dage siden medvirkede han i det amerikanske tv-program 'Antiques Roadshow', hvor han mødte op for at få vurderet sit gamle ur. Her fik han dog et regulært chok og tumlede ned på jorden, da han fra tv-værten fik at vide, at hans gamle Rolex-ur i dag er cirka 2,7 millioner kroner værd.

Men overraskelserne fortsætte, fordi tv-værten tilføjede, at netop hans ur sagtens kunne sælges til en pris mellem 3,4 millioner kroner og 4,7 millioner kroner, fordi det var i en så ualmindelig god stand, selv om han havde købt det for 36 år siden.

Det skriver flere medier heriblandt CNN

Den amerikanske tv-station CBS har også lagt en video ud på Twitter, hvor man ganske kort inde i tv-indslaget kan se den ældre mands fuldstændigt utrolige reaktion på urets nuværende værdi.

An Air Force veteran paid $350 for his Rolex Daytona four decades ago (for watch geeks it’s an Oyster Paul Newman ref. 6263). Watch his priceless reaction when he learns it’s worth up to $700,000 on @RoadshowPBS. @CBSThisMorning #WhatToWatch pic.twitter.com/jag6R1wWRo — Vladimir Duthiers (@vladduthiersCBS) January 29, 2020

I tv-programmet 'Antiques Roadshow' afsløres det selvfølgelig også, at der ikke er tale om et helt almindeligt ur. Det er nemlig et meget sjældent ur af mærket 'Rolex Oyster Cosmograph Reference No. 6263'

Den ældre mand, der er veteran fra det amerikanske flyvevåben, fortæller, at han dengang i 1974 købte sit Rolex-ur, fordi han havde hørt, at det var vandtæt og kunne bruges til dykning. Det blev købt med 10 procent rabat via militærbasen i november måned. Og han fik det i april 1975. Men da han først havde modtaget det smukke ur, der havde kostet ham tæt på en månedsløn, nænnede han ikke at bruge det i saltvand.

I stedet bevarede han sit Rolex-ur i en bank-boks i næsten 40 år. Han tog det kun frem ganske sjældent for at se, om det stadig virkede.

Den ekstremt høje vurdering skyldes, at uret er i perfekt stand. Den ældre mand havde også bevaret de oprindelige garanti-papirer samt to kvitteringer på uret. Og herudover var han også i besiddelse af den originale Rolex-brochure, der dengang fulgte med uret samt de to æsker uret blev leveret i.

Rundt omkring i hele verden er samlere helt vilde med netop det ur, fordi Hollywood-stjernen Paul Newman havde det samme ur på i filmen 'Winning' fra 1969.