Kødsaft og skimmelsvamp: Supermarked får stor bøde

'Ta' os bare for pengenes skyld. Du er ikke den første.'

Det kan man læse, når man besøger Faktas hjemmeside. Og måske er det også pengene, man skal tage dem for. Noget tyder i hvert fald på, at man ikke skal tage dem for hygiejnens skyld, hvis man befinder sig i Tranbjerg lige syd for Aarhus.

Fødevarestyrelsen var nemlig ikke tilfreds i sin seneste kontrolrapport, der konkluderede, at det haltede groft med hygiejnen. Hvis man for eksempel dykkede ned i kødkøleren, kunne man risikere at få fingrene i skimmellignende belægninger og fritflydende kødsaft.

Derfor måtte Fødevarestyrelsen hive bødeblokken frem og give butikken en bøde på 10.000 kroner.

Allerede i januar havde Fødevarestyrelsen konkluderet, at det haltede med rengøringen og hygiejnen. De lavede derfor en opfølgende kontrol 10. marts, men der var tydeligvis ikke sket forbedringer.

Ud over forholdene i kødkøleren blev der fundet store ansamlinger af støv i grøntafdelingen, mørke, klistrede belægninger ved køleskabene med sodavand, indtørrede produktrester i mejerikøleren og mørke, klistrede plamager på lageret, hvor der blev opbevaret fødevarer.

Ekstra Bladet har været i kontakt med butikschefen, men han havde ingen kommentar.

Det havde til gengæld Bettina Ørsnes Larsen, afdelingschef for fødevaresikkerhed i Coop Danmark, og hun lægger sig fladt ned.

- Vi har ikke været på plads med rengøringen. Set i bakspejlet skulle vi have haft ekstern rengøringshjælp på noget før. Det har vi fået nu, og vi forventer at være på plads til næste gang, Fødevarestyrelsen kommer, siger hun.

Er I allerede på plads, eller er I først på plads, når Fødevarestyrelsen kommer?

- Vi er på plads. Jeg har lige talt med butikken og salgschefen. Vi har taget bøden til efterretning. Vi har ikke været på plads, og derfor har vi fået ekstern rengøringshjælp på, som allerede har været ude i butikken, siger Bettina Ørsnes Larsen.

Så kunderne kan stole på, at det er fikset?

- Det kan de. Og vi glæder os til at se dem, siger hun.