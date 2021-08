Køkkenfirma bruger 97.000 kroner på Trustpilot-anmeldelser

Vordingborg Køkkenet har valgt at bruge en større sum penge for at hæve sin score på Trustpilot. Det sker efter Ekstra Bladet i sidste uge udgav to artikler om køkkenfirmaet

Direktør i Vordingborg Køkkenet Hjalmar Hansen har valgt at bruge 97.000 kroner på at skrue op for sin score på Trustpilot. Det afslører en intern mail, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af fra en medarbejder, der ønsker at være anonym.

- Jeg synes, det er uærligt, og det er at pumpe et falskt rygte op, siger medarbejderen til Ekstra Bladet.

Det sker efter, Ekstra Bladet i sidste uge fortalte om både Maj-Britt samt Camilla og Kristian, der alle tre havde haft kedelige købsoplevelser med Vordingborg Køkkenet.

Fejlopmålinger, køkkenmoduler i forskellige højder og flere måneders forsinkelser var nogle af de problemer, som kunderne løb ind i. Alligevel beskriver de alle tre, hvordan der ingen hjælp var at hente, da de først havde underskrevet kontrakterne.

Efter Ekstra Bladet bragte historierne, væltede det ind med dårlige anmeldelser på Trustpilot fra kunder, der havde haft lignende oplevelser.

Herunder kan du se dokumentationen. Artiklen fortsætter under billedet...

Vordingborg Køkkenets score på Trustpilot faldt herefter fra 3,8 til 3,4.

Herefter tog direktøren sagen i egen hånd og udstedte en konkurrence mellem sine ansatte om, hvem der kunne anskaffe sig flest femstjernede anmeldelser. I mailen fremgår det, at sælgerne modtager 500 kroner pr. anmeldelse.

Scroller man igennem anmeldelserne, ser det ud til, at et par af sælgerne kan se frem til en stor bonus. Det gælder blandet for butikschefen i Aarhus Chakir.

Derudover modtager den bedste sælger fra hver af køkkenfirmaets 27 butikker en bonus på 1000 kr. på sin næste lønseddel.

Siden konkurrencen blev skudt i gang i mandags, er der kommet over 130 femstjernede anmeldelser. De negative anmeldelser efter Ekstra Bladets artikler er dermed druknet i mængden. Scoren er herefter steget til 3,9.

Ekstra Bladet har været i kontakt med administrerende direktør for Vordingborg Køkkenet. Han har dog ikke lyst til at forklare sig.

- Jeg har ingen kommentarer, lyder det fra direktøren.