Kølemontører har taget hul på ordning med skrottede vacciner

Direktøren i den danske ingeniørvirksomhed Lowenco blev den første til at modtage en vaccine under en ny tilvalgsordning.

Sammen med 20 ansatte kølemontører er han søndag formiddag blevet stukket med Johnson & Johnson-vaccinen, der ikke længere er en del af det generelle vaccinationsprogram.

- Det var ganske fint. Ganske stille og roligt lille prik, siger Mikael Hoier, direktør i Lowenco, til DR efter at have modtaget stikket.

Kølemontørerne har sagt ja til den frivillige vaccineordning, fordi de skal til Indien for at færdiggøre installationen af 20 fryseanlæg på en vaccinefabrik. Indien er i øjeblikket hårdt ramt af coronasmitte i befolkningen.

De fik alle grønt lys til at blive vaccineret med en af de to skrottede vacciner, der også inkluderer AstraZenezas coronavaccine, efter at have været igennem en lægekonsultation lørdag.

Det fortæller Jonas Nilsen, der er læge og medstifter af selskabet Practio, som har fået opgaven med at vaccinere danskere under den nye tilvalgsordning.

- De havde alle mange spørgsmål til potentielle bivirkninger og fordele og ulemper ved at modtage vaccinen. På samme måde havde lægerne nogle ting, som skulle afklares med borgerne, lyder det.

Lægerne har desuden rådet selskabets ansatte om at udskyde afrejsetidspunktet til Indien. Til TV2 fortæller direktør Mikael Hoier, at man forventer at tage afsted senere på ugen. Oprindeligt skulle de rejse afsted søndag.

- Der er jo en chance for, at nogen bliver ramt af bivirkninger som hovedpine, feber og ømhed kort efter at være blevet stukket, siger Jonas Nilsen.

- Derfor har lægerne anbefalet at udskyde afrejsetidspunktet, lyder det.

Vaccinerne fra Johnson & Johnson og AstraZeneca er pillet ud af det danske vaccinationsprogram på grund af en lille risiko for alvorlige bivirkninger.

Søndagens vaccinationer har fundet sted på Sønderbro Apotek i København, mens vaccinationerne fra mandag kommer til at foregå ved Practios eget vaccinested i København.

Her kan 5000 vaccineres om dagen.

Derudover åbner selskabet også centre i Roskilde, Odense, Aarhus og Aalborg i den kommende tid.