Kølerums-temperatur hos fastfood-kæde: 23 grader

Et kølerum skal - som navnet antyder - helst være koldt.

På restauranter, hvor man opbevarer mad i det, er det ligefrem essentielt, så maden ikke bliver dårlig.

Men det var ikke tilfældet hos fastfood-kæden KFC i Odense, hvor Fødevarestyrelsen fornylig var på besøg.

Her målte man kølerummet til mere end 23 grader - og noget af kyllingen, der var beregnet til at skulle tøes op, blev målt til en temperatur på 25,5 grader.

'Marineret Hot wings målt til 25.5 grader, Marineret spicy Kyllinge brystfileter målt til 21,8 grader, kyllingebrystfileter målt til 19,2 grader Kyllingebrystfileter til 13,3 grader,' fremgår det af kontrolrapporten.

Kølerummet var slukket og blev af kontrollanterne målt til 23,1 grader med en luftføler, mens kølerummets temperaturviser viste 23,8 grader på displayet.

Uden strøm

Ifølge kontrolrapporten har virksomheden forklaret, at 'kølerummet er måske blevet slukket i går pga. rengøring', og at 'al kylling i kølerummet bliver kasseret med det samme'.

Ifølge KFC's danske direktør Bjartmar Trastarson er der er sket en teknisk fejl.

- På grund af en elektrisk fejl i en styretavle har en backup køler i kælderen stået uden strøm over natten. Dette har medført at de omhandlede kyllingeprodukter er blevet for varme. Restaurantens primære køler i køkkenet har ikke været påvirket af fejlen, således at det har aldrig været nogen risiko for vores kunder, skriver han i en mail til Ekstra Bladet,

Han mener samtidig, at fejlen var blevet opdaget af dem selv, hvis ikke Fødevarestyrelsen havde gjort det.

- Den omhandlede fejl ville uden tvivl have blevet fanget op i vores egen kontrol, som dog ikke var færdiggjort for backup udstyr i kælder ved tiden for den tilsynsførendes besøg.

Udover en sur smiley har KFC også fået en bøde på 10.000 kroner.