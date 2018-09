Kølig luft fra polaregnene: - Find det varme tøj frem

Torsdag nåede temperaturen næsten op på 20 grader i hele landet. Men en kraftig vind sørgede for, at der ikke var meget 'indian summer' over det.

Den kraftige vind har ikke kun sørget for ekstra vind på cykelstierne. Den har også bragt en koldfront fra de nordlige polaregne til landet.

- Temperaturen har taget et dyk ned siden i går, men det føles ikke helt så koldt, da temperaturen i dag vil være på de 12 til 15 grader over hele landet, siger vagtchef ved DMI Thyge Rasmussen til Ekstra Bladet.

I løbet af dagen vil der komme sol stedvis i hele landet. Men man skal huske regnjakken, hvis man skal ud i løbet af eftermiddagen og aften, da der vil komme regnbyger over hele landet.

Artiklen forsætter under billedet...



Weekenden byder på lidt af hvert. En rigtig efterårs-rusker. Foto: Jens Dresling

Sol, regn og frisk vind

I det centrale Jylland vil temperaturen falde til omkring frysepunktet natten til lørdag. Men det vil blive lunere i løbet af dagen.

- Det vil formentlig blive en tørvejrsdag.

- Solen vil kigge frem i løbet af formiddagen på lørdag. Det vil senere slå over i en del skyer, som kan have lidt regn med sig. Vinden vil blive let til frisk, siger vagtchefen.

De mange skyer lørdag vil holde på temperaturen natten til søndag.

- Vejret bliver stort set det samme søndag, hvor vi igen kan forvente, at der kommer både sol, regn og frisk vind. Vi får igen 13 til 15 grader. I nordvest Jylland kan vinden blive op til hård, forklarer Thyge Rasmussen.

Temperaturen vil ikke komme under de 10 grader søndag.

Husk det varme tøj

Det lidt ustadige vejr i weekenden vil ændre sig til mandag.

- Det bliver ganske klart vejr natten til mandag.

- Man skal til gengæld huske det varme tøj til mandag, hvis man skal ud om morgenen. Det vil blive ned til fem grader.

Der er ingen frost på programmet, så bilejere kan holde igen med isskrabere og antifrostvæske.