Kørelæreren: Det burde danskerne blive bedre til

Lisbet Jensen oplever, at danskerne generelt er blevet bedre til at køre bil, men at der er især tre ting, som bilisterne bør forbedre

I over 35 år har Lisbet Jensen siddet i passagersædet i en køreskolebil. Hun er desuden formand for Kørelærerforeningen, og hun har langt hen ad vejen oplevet, at danskerne er blevet bedre til at køre bil, men at et stigende antal forstyrrende elementer har gjort det sværere for bilisterne at bevare opmærksomheden.