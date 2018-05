Kører ind i tunnel: Så kommer toget

Det kunne være gået grueligt galt for brasilianske Jedson Gil Silva Miranda, da han tidligere på måneden var på cykeltur sammen med sin kammerat.

Brasilianeren filmede hele sin tur, og det er der kommet nogle hårrejsende optagelser ud af, som han har delt online.

'Ideen var at skabe en ny rute, hvor få andre havde været', skriver han om turen, som blandt andet gik langs nogle togskinner.

På et tidspunkt var de to venner ifølge eget udsagn tvunget til at køre gennem en kort tunnel, men deres timing kunne næsten ikke have været dårligere.

Inde i tunnelen kunne de nemlig høre et tog nærme sig, og for at undgå påkørsel var de derfor nødt til at smide cyklerne og tage benene på nakken.

'Det var følelsen af panik og en masse frygt. Efter forskrækkelsen fortsatte vi rejsen sikkert, med følelsen af at være født på ny', lyder det fra Jedson Gil Silva Miranda.

Her er en teenager gået alt for tæt på et tog for at tage en selfie. Video: Jukin

Denne video, hvor en skinnearbejder redder en hjemløs fra at blive ramt af toget, er utrolige, men også falske. Se hvad der afslører den i indslaget her.

Kan du se problemet? Utrolig redningsvideo snyder internettet