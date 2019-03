Kørt over af tog: Overlever mirakuløst

Kvinden var hoppet ned på skinnerne for at tisse, da toget kom

En kvinde var mere end almindelig heldig, da hun 9. marts overlevede at blive påkørt af et tog på togstationen Dadar i indiske Mumbai, beretter Newsflare ifølge AP.

Kvinden var angiveligt kravlet ned på skinnerne for at tisse, men blev overrasket af det ankommende tog, da hun forsøgte at klatre tilbage på perronen.

Kvindens underkrop blev i den forbindelse fanget mellem togstammen og perronen, men hun slap mirakuløst fra oplevelsen med mindre skrammer.

Se overvågningsvideo fra kvindens nærdøds-oplevelse over artiklen.

Offentlig transport i Indien er meget mere kaotisk end Nørreport Station i myldretiden, og det er ikke usædvanligt med uheld. Se flere videoer fra indiske togstationer herunder:

Sådan ser en typisk eftermiddag i myldretiden ud på en togstation i Mumbai. Video: AP/Newflare.

Denne kvinde var tæt på at blive kørt ed af toget, en blev reddet af en betjent. Video: AP/Newsflare.