Kørt rundt i manegen: Mangler at få 20.000 kroner tilbage

I foråret stoppede dansen og lyset slukkede. da Wallmans Cirkusshow måtte lukke ned på grund af corona-restriktionerne.

Forestillinger blev aflyst, men at få pengene tilbage igen, har ikke været let.

Roald Lund skulle have en stor del af familien med ind til showet i anledning af et guldbryllup.

- Det skulle være en guldbryllupsgave til svigerforældrene fra hele familien. Vi var fire familier, som gav det i gaven og skulle derover, siger Roald Lund til Ekstra Bladet.

Der blev købt 21 billetter, der cirka kostede 1000 kroner stykket.

Løfter bliver brudt

Da showet først blev aflyst, prøvede Roald at komme i kontakt med Walmanns for at få sine cirka 20.000 kroner igen.

I starten var der dog lukket helt ned, så det tog et stykke tid, før der kom hul igennem.

- De svarer tilbage, at jeg vil få pengene tilbage. Der sker dog ikke noget, så jeg prøver at ringe til dem. De fortæller de bare mangler mit kontonummer, som havde udbedt, men det havde de altså aldrig bedt om, siger han.

Pengene dukkede dog stadig ikke op og af flere omgange blev han lovet et tidspunkt, hvor pengene skulle dukke op.

Et halvt år senere er der dog stadig ikke dukket en øre op.

Wallmans fortæller til Ekstra Bladet, at de har betalt cirka halvdelen af deres kunder tilbage indtil videre.

I stedet for cirkusshow tog Roald Lund og familien i sommerhus for at fejre guldbrylluppet, hvor den stod på brunch og bunkermuseum. Foto: Privat

Det hjælper ikke noget

Roald Lund er ikke tilfreds med meldingen om, at de har betalt tilbage for godt en million kroner allerede.

- Det hjælper ikke rigtig noget, hvis vi andre ikke har fået noget jo. Jeg kan se, at de er begyndt at få indtægter igen, så vil jeg altså også meget godt have mine penge.

Alle kunder fik tilbudt en voucher, hvor de kunne bruge hele beløbet + 25 procent på kommende shows, men det takkede Roald nej til.

Tilbuddet om en voucher gjorde dog, at banken ikke har kunnet hjælpe Roald med at trække pengene ud af Wallmans igen. Hvis man har fået tilbudt noget til gengæld for billetterne, kan det nemlig ikke lade sig gøre.

Restriktioner har konsekvenser

Wallmans beklager over for Ekstra Bladet, hvis kunder er vrede over ikke at kunne få deres penge udbetalt.

'Den bedste måde at få likviditet til at betale tilbage er at have gæster. Det nytter bare ikke, når Mette F står i bedste sendetid på pressemøde opfordrer befolkningen om at blive hjemme, omgås i bobler, spille ludo, samt at julefrokosten i år er aflyst,' skriver direktør i Cirkusbygningen, Dorthe Ekelin, i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Hun betvivler ikke Erhversstyrelsen eller regeringens intentioner, men mangler hjælpepakker, der reelt hjælper.

- 'Når regeringen kommer ud med hjælpepakker, så er regelsættet ikke præciseret, og det vil sige, at man 'kører bilen samtidig med, at man asfalterer vejen.' Ikke engang revisorerne og juristerne, som vi konsulterer, kender reglerne,' skriver hun.

Hun fremviser også mail fra Erhversstyrelsen, hvor styrelsen beklager, at svar på hjælpepakker foreløbigt er forsinket i flere uger.