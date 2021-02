Kørte forgæves 741 gange

- Vi har kørt 741 'nulture' de første to uger af februar. Det vil sige en tur, hvor vi kører ud i bil og stiller op med testpersonale et sted, og hvor ingen lader sig teste. Det har været meget ineffektivt, lyder det fra Carelink

Ikke alle er lige vilde med at få en næsepodning, når de skal testes for coronavirus, og det er noget, som firmaet Carelink oplever.

Til Politiken forklarer Carelink, at de ofte køre såkaldte 'nulture'.

- Vi har kørt 741 'nulture' de første to uger af februar. Det vil sige en tur, hvor vi kører ud i bil og stiller op med testpersonale et sted, og hvor ingen lader sig teste. Det har været meget ineffektivt, siger Brian Rosenberg, administrerende direktør i Carelink til Politiken.

Firmaet opererer i Region Syddanmark, hvor man rykker ud med en testbil inklusiv testpersonale til fx. et plejehjem, bosted eller børnehave.

Carelink har været ude på 2556 opgaver i perioden, og det er altså her, at de 741 opgaver har været 'nulture', skriver Politiken. Andre testudbydere, som Politiken har talt med, har samme oplevelse - at folk ikke møder op til næsepodning.

Kan blive nødt til det

Selvom det tydeligvis er de færreste, der er tilhængere af næse-testen, så kan man blive nødt til at tage en, hvis man vil være en del af åbningen af samfundet.

Således præsenterede regeringen onsdag i sidste uge en ny teststrategi. Her beskrives det som afgørende for, hvornår og hvor meget samfundet kan lempe på restriktionerne, at covid-19-smitte skal forhindres.

Alene i grundskolen, der står først i køen til genåbning, er der over 700.000 elever, og dertil kommer lærere og andre ansatte, som muligvis alle skal testes to gange om ugen.

- Vi går over til et meget mere massivt testsystem. Blandt andet på skoler og på flere hundrede steder, hvor man kan blive kviktestet.

- Gevinsten ved at teste er, at det bliver et af de vigtigste værktøjer til, at vi kan åbne samfundet, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) onsdag.

