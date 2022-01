Kørte rundt uden kørekort i over 70 år

Det lokale politi i den britiske by Bulwell, som ligger tæt på Nottingham, fik sig noget af en overraskelse, da de onsdag stoppede en ældre bilist.

Det skriver BBC.

Manden, der er født i 1938, fortalte til politiet, at han havde kørt uden kørekort, eller for den sags skyld forsikring, siden han var bare 12 år gammel. Han var bare aldrig blevet stoppet af politiet før.

På Facebook skrev politiet i byen, at det heldigvis aldrig har haft konsekvenser, at den ældre herre kørte rundt uden at have sine papirer i orden.

'Han har aldrig haft en ulykke, voldt nogen skade, eller fået nogen til at lide økonomisk tab ved at ramle ind i dem uden at være forsikret,' skriver Bulwell, Rise Park and Highbury Police.

Politiet advarer i øvrigt at på grund af et stigende antal kamera, der kan læse nummerplader, på vejene, så er risikoen for at blive stoppet af politiet i Nottingham-området noget større, så bilister bør sikre sig at have styr på papirerne.