Kofods ministerium advaret tre gange: Nu har fireårig pige fået ptsd

Specialister har tre gange siden 2019 advaret Udenrigsministeriet om, at en fireårig dansk pige kunne tage skade af at bo i en fangelejr i Syrien

En fireårig dansk pige er blevet syg med posttraumatisk stresssyndrom efter at have opholdt sig i fangelejren al-Roj i Syrien i flere år.

Det blev for nylig slået fast i en undersøgelse, som var bestilt af Udenrigsministeriet.

Dermed er det tredje gang, at den danske regering får en faglig eksperts ord for, at det er skadeligt for pigen at være i lejren.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er blevet kaldt i samråd i sagen, efter DR bragte historien om pigens lidelse.

Men som Ekstra Bladet nu kan fortælle, får de nye oplysninger ikke Jeppe Kofod til at skride til handling og hente pigen og hendes mor og bror til Danmark.

Udenrigsministeriet har i stedet bedt endnu en ekspert se papirerne igennem, før man tager stilling til, om familien skal evakueres fra 'Europas Guantanamo', som de syriske lejre kaldes.

Hjerteløse Mette

Det viser sagens dokumenter, som Ekstra Bladet har set.

Jeppe Kofod ønsker ikke at udtale sig til Ekstra Bladet om sagen.

Indespærret 12-årig dansk dreng: Jeg er bange

Advaret i 2019

Pigen har været spærret inde i lejren sammen med sin danske mor og sin et år ældre bror siden januar 2018. I perioden er hun gået fra at være sund, udadvendt og rask til nu at være traumatiseret og udsat, viser sagsakterne.

Udenrigsministeriet blev første gang advaret om, at pigen og de øvrige børn kan tage skade af at opholde sig i lejrene al-Roj og al-Hol af en børnepsykolog fra Børns Vilkår i september 2019.

Dengang lød det fra Udenrigsministeriet, at det ikke var nok til, at man ville hente pigen, hendes mor og bror hjem til Danmark, da udtalelsen var generel.

Derfor bestilte Udenrigsministeriet en erklæring fra Birgitte Moltke, der er overlæge på Center for Visitation og Diagnostik i Region Hovedstaden og sagkyndig i Sundhedsstyrelsen.

Hun gennemgik sagen og så blandt andet videooptagelser af pigen og hendes bror.

Konklusionen var klar:

Det kan få store negative konsekvenser for begge børn at blive i lejren. Hun advarer også mod at adskille dem fra deres mor.

Advokat: Rendyrket politisk beslutning Advokat Knud Foldschack har siden foråret 2019 forsøgt at få pigen og hendes familie til Danmark. Indtil videre uden held. Foto: Daniel Hjorth/Polfoto Den fireårige piges advokat, Knud Foldschack, mener, at det er en politisk beslutning fra regeringens side om, at man ikke vil hjælpe de danske børn i fangelejrene, der blokerer for, at de kommer hjem. - Det her er en rendyrket spærrer-situation fra politikernes side, siger Knud Foldschack med henvisning til, at der er gået over et år siden den første specialist slog alarm, men at der intet er sket. Hun har det rigtig skidt

Han besøgte Al Roj-lejren i Syrien i december 2020. Turen havde blandt andet til formål at dokumentere, hvordan børnene har det og gennemføre interview med politikere og sundhedspersonalet i lejren. Han er medstifter af organisationen Repatriate The Children Denmark og repræsenterer fire af de danske kvinder, som har 11 børn tilsammen. I lejren mødte han også den fireårige pige og så med egne øjne konstatere, at hun har det elendigt. - Hun har det rigtig skidt og får det værre dag for dag. Alene det at man ikke fremskynder en hjælp til hende og hendes bror gøre det værre, siger han. Top-ministre kender sagen

Knud Foldschack er ikke i tvivl om, at hans klient er udsat for en politisk motiveret forhaling af processen. - Sagen har været behandlet på justits-, stats- og udenrigsminister-niveau igennem et år. Man har sagt: Vi vil simpelthen ikke have de her børn hjem, punktum. Han opfordrer regeringen til åbent at erkende, at den bevidst ikke reagerer på de advarsler, der kommer. - Det er vådt wienerbrød og en lillesmule sølle, hvis ikke man vedkender sig det, siger han. Han mener, at pigen for længst var hentet til Danmark, hvis hun havde opholdt sig et hvilket som helst andet sted i verden. - Situationen er, at hvis hun havde været alle andre steder på jordkloden end i de her to kvadratkilometer, som lejren udgør, så havde hun været hentet hjem for lang tid siden sammen med sin bror og mor. Vis mere Luk

Velkommen til 'Europas Guantanamo': Her skal 25 danske børn holde jul

Kan udvikle ptsd

Birgitte Moltke skriver i 2019, at der er risiko for, at børnene udvikler posttraumatisk stresssyndrom og henviser til forskning, som viser, at risikoen er er forøget, når man udsættes for traumatiske hændelser og oplever daglig krigs-relateret stress.

'Begge børn udviser tegn på psykisk sygdom/lidelse og har symptomer i form af angst, øget alarmberedskab, søvnvanskeligheder med natlige mareridt,' skriver hun i sin erklæring.

Lejrene i Syrien bliver da også kaldt 'Europas Guantanamo' eller 'helvede på jord', hvor der jævnligt rapporteres om mord og overgreb.

'Prognosen er således for begge børn og særligt (drengens navn udeladt, red.) alvorlig og kan ubehandlet medføre alvorlige, permanente psykiske men,' skriver hun og sår samtidig tvivl om, hvorvidt de kan få den rette behandling i lejrene:

'Det vurderes heller ikke sandsynligt, at der for begge børn er mulighed for behandling af kompliceret angst samt vurdering af evt. udvikling af ptsd lokalt,' skriver Moltke.

Men selv om advarslerne er utvetydige og alarmerende, går der ti måneder, før der er nyt i sagen.

Udenrigsministeriet ville nemlig have børnene undersøgt bedre.

Det fik flere politikere, fagfolk og advokater til at undre sig. For i september 2019 udtalte Jeppe Kofod, at man ville forsøge at evakuere, 'hvis barnet befinder sig i en alvorlig helbredssituation, som ikke kan behandles lokalt, og som ubehandlet enten kan udvikle sig til livstruende eller kan volde alvorlige permanente men.'

Mettes uønskede børn Teltlejrene i det nordøstlige Syrien bliver kaldt 'helvede på jord' og 'Europas Guantanamo'. Det anslås, at der bor 68.000 mennesker i lejrene, og flere organisationer har advaret om, at lejrene kan ende med at udklække nye terrorister, ligesom der jævnligt kommer rapporteringer om radikalisering i lejrene, hvor Islamisk Stat sidder på magten. I lejrene sidder 25 danske børn, som enten er født i Syrien eller Danmark, og hvis forældre tog ned for at bo i Islamisk Stat. 19 af disse børn er i alderen 1-13 år. Statsminister Mette Frederiksen har afvist at hente børnene hjem. 'Deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for Islamisk Stat, og dermed har de truffet et valg på deres børns vegne,' sagde hun 26. november 2019 i Folketingssalen. USA har gentagne gange opfordret lande som Danmark til at hente sine statsborgere hjem. Indtil videre har Danmark dog kun hentet to hjem: et forældreløst spædbarn og en 13-årig dreng, der var alvorligt syg. Ekstra Bladet sætter i den kommende tid fokus på 'Mettes uønskede børn' og vil gerne i kontakt med folk, der har kendskab til sagen. Skriv til tf@eb.dk Vis mere Luk

Nu har hun taget skade

Den tredje eksperts vurdering lander hos Udenrigsministeriet 13. september i 2020.

Denne gang en specialist, som ligesom den forrige også er hyret af Udenrigsministeriet. Denne gang er børnene undersøgt i lejren af Mohammed Abdalgadir fra International Rescue Committee.

Han giver den fireårige pige diagnosen ptsd - posttraumatisk stresssyndrom.

'Symptomerne begyndte at komme for fem måneder siden og inkluderer: Frygt, når hun ser soldater eller ild og søvnproblemer,' skriver Abdalgadir, som også noterer, at pigen ofte vågner skrigende om natten.

Men hos Udenrigsministeriet vil man tilsyneladende gå med livrem og seler. 23. december tikkede så endnu en besked ind til familiens advokat, Knud Foldschack.

Udenrigsministeriet meddeler nu, at man vil have en dansk specialist til at vurdere IRC’s udtalelse, samt det materiale i form af interview og materiale, som Knud Foldschack har indsamlet på en rejse til al-Roj-lejren i december.

Det er uvist, hvornår den nye vurdering bliver lavet, og hvem der skal udføre den.

Udenrigsminister Jeppe Kofod ønsker ikke at udtale sig, da han 'ikke kommenterer enkeltsager'.

Udenrigsministeriet vil heller ikke kommentere den konkrete sag, men henviser til, at man har en gruppe på tværs af tre ministerier, der vurderer sagerne enkeltvis.

'Her belyses konkrete sager enkeltvist. På den baggrund vurderer de ansvarlige myndigheder, hvad der er den bedste løsning i hver enkelt sag. Der kommenteres ikke på enkeltsager.'