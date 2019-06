Koger du også? Det har du ret til i varmen

Årets varmeste dag kan være lige om hjørnet, da temperaturerne både tirsdag og onsdag kan nærme sig 30 grader.

Selvom sommerferien så småt er over os, er der dog rigtig mange danskere, der tålmodigt holder skansen lidt endnu.

Men hvad har man egentlig af rettigheder, når man arbejder i varmen?

- Det er jo sådan, at man som arbejdsgiver skal sikre, at arbejdet foregår sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og det gælder også, når det kommer til temperaturer, fortæller Henriette Bjerg Mahrt, arbejdsmiljøkonsulent hos HK.

- Man anbefaler, at temperaturen skal ligge ved 20-22 grader, men ikke må overstige de 25 grader.

Når solen er skarpest, er det dog ikke altid muligt at holde temperaturen nede i det niveau.

- Det, man kan gøre for at forebygge, at man bliver dårlig som medarbejder, er jo at sørge for, der er tilpas pauser i arbejdet, hvor man kan komme ud og være i et rum, hvor der ikke nødvendigvis er helt så varmt, lyder det fra Henriette Bjerg Mahrt.

Pas på dehydrering

Der er dog gode råd, hvis man lider i varmen.

- At man drikker i løbet af dagen, så man sørger for at få kølet kroppen ned så meget, som det nu er muligt, fortæller arbejdsmiljøkonsulenten.

Nogle medarbejdere er mere udsatte end andre i de høje temperaturer, og det gælder blandt andet gravide, ældre og folk med lunge- og hjerteproblemer.

- De medarbejdergrupper skal have lidt længere pauser, og måske skal de i det hele taget slet ikke udsættes for den varme, lyder det fra Henriette Bjerg Mahrt.

- De skal måske arbejde på et andet tidspunkt end der, hvor de normalt arbejder. Man kan også arbejde med at rotere, sådan så man laver nogle andre arbejdsopgaver, der ikke foregår i de varme rum.

Påklædning i varmen

Og hvad så med påklædningen, når man ikke er blandt de heldige, der kan nyde sommervarmen på stranden?

- Der bliver jo anbefalet, at man har let påklædning på, så man kan komme af med varmen, forklarer Henriette Bjerg Mahrt.

- Er der krav om, at man har uniform på, som kan være varm, så må man vurdere, om man skal have nogle ekstra pauser.

