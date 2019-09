Kokain-kongen har fået ny frits: Han er ikke tilfreds

Noget tyder på, at Joaquin Guzman har fået en træls frisure. I hvert fald forstod frisøren ifølge hans advokat ikke spansk

Den verdensberygtede og nu dømte kokain-konge Joaquin Guzman med tilnavnet 'El Chapo' (den korte red.) har fået ny frisure. Og han er ikke tilfreds, lyder det nu fra mediet Univision ifølge Daily Mail.

For frisøren kunne ikke spansk, og dermed har detroniserede milliardær ikke fået den frisure, som han ønskede.

Det fortæller hans advokat Mariel Colón:

- Han har bedt om en klipning, men nu hvor han ikke taler engelsk, kunne han kun sige 'klip', og frisøren forstod det som om, at han barberer sit hoved, men det var ikke, hvad han ønskede.

Han er stifter af det berygtede og dødsensfarlige Sinaloa-kartel i Mexico, og i juli måned blev han idømt livsvarig fængsel for sine ugerninger.

Og nu er det hele tilsyneladende knap så sjovt, som da han svømmede i milliarder.

Joaquin "El Chapo" Guzman er blevet fremvist, hver gang myndighederne er lykkedes med at fange ham. Arkivfoto: AP Photo/Rebecca Blackwell)

Ser tyndere ud

Advokaten Mariel Colón, der også havde Jeffrey Epstein, der stod anklaget for handel med mindreårige inden sit selvmord, fortæller, at hun allerede to dage efter dommen, kunne hun se forandring på El Chapo.

- Han ser meget tyndere ud - han har det ikke godt.

- Jeg har aldrig set ham så ærgerlig.

Han sidder indespærret i det topsikrede fængsel ADX Florence, hvorfra der angiveligt aldrig er nogen, som er flygtet. Tidligere er det lykkedes El Chapo at flygte to gange. Men nu er han overvåget døgnet rundt.

Advokaten mener, at hans syn er påvirket af, at han kun ser dagslys i meget små doser.

- Han har fortalt mig, at han kun sidder og kigger ind i væggen og op i loftet. Han prøver at se lidt tv, men det kan han ikke, for han har problemer med sine øjne.

Samtidig er det et problem for Joaquin Guzman, at han ikke kan kommunikere med vagterne. Han taler ifølge advokaten kun spansk, mens vagterne i det amerikanske fængsel kun taler engelsk.