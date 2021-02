Kokkeelever frygter for deres fremtid

Lover afklaring

Børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil lover, at ministeriet inden længe vil melde ud, om der på erhvervsuddannelserne vil blive mulighed for at forlænge skoleåret.

'På erhvervsuddannelserne har man utvivlsomt brug for at være fysisk til stede på skolen. Sidste år gav vi mulighed for at forlænge uddannelserne, så man kunne nå at samle op på de ting, man mistede under nedlukningen,' skriver Pernille Rosenkrantz-Theil til Fagbladet 3F.

Både uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti, Jens Henrik Thulesen Dahl, og børne- og undervisningsordfører fra Enhedslisten, Jakob Sølvhøj, mener, at en forlængelse af skoleåret vil kræve en ekstra pose penge, og at det skal imødekommes.

De ønsker begge en udmelding fra Rosenkrantz-Theil snarest muligt, så skolerne har bedre mulighed for at forberede sig på den kommende tid.

Kilde: Fagbladet 3F